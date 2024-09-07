مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات: تكليف كبير في مسيرة مهمة

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، صباح أمس، مجلسَ إدارة جديداً يدير شؤون الاتحاد في السنوات الأربع المقبلة.

أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز سبعة أعضاء أساسيين وعضوين احتياطيين، وقد عقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الأول في السادسة مساء أمس لتوزيع المهام والمناصب الإدارية على أعضاء المجلس.

وشهد الاجتماع الأول اختيار الدكتور سلطان العميمي رئيساً لمجلس الإدارة، وشيخة الجابري نائباً، وشيخة المطيري أميناً للسر العام، ومحسن سليمان مديراً مالياً، ومريم الزرعوني مسؤولاً ثقافياً، والدكتورة عائشة الشامسي مسؤولاً للنشر والتوزيع، والدكتور سيف الجابري مسؤولاً عن الإعلام والعلاقات العامة.

وقد شهدت الانتخابات حضوراً لافتاً من الجمعية العمومية تجاوز النصاب القانوني بأعداد مميزة، وجاءت النتائج كالتالي: حصل الدكتور سلطان بن بخيت العميمي على 41 صوتاً بنسبة 16.33%، وشيخة محمد سعيد سالم الجابري حصلت على 34 صوتاً بنسبة 13.55%، وشيخة عبدالله المطيري حصلت على 33 صوتاً بنسبة 13.15%، ومريم إبراهيم الزرعوني حصلت على 26 صوتاً بنسبة 10.36%، وعائشة جمعة الشامسي حصلت على 18 صوتاً بنسبة 7.17%، ومحسن سلیمان حصل على 17 صوتاً بنسبة 6.77%، والدكتور سیف راشد مطر الجابري حصل على 16 صوتاً بنسبة 6.37%، والدكتورة هند عبدالرحمن المشموم «عضو احتياط أول» حصلت على 15 صوتاً بنسبة 5.98%، وناجية علي راشد الخرجي «عضو احتياط ثان» حصلت على 14 صوتاً بنسبة 5.58%.

حضور مميز

من جانبه، أشاد الدكتور سلطان العميمي، رئيس مجلس الإدارة المنتخب، بالعملية الانتخابية، سواء من حيث السلاسة والانسيابية التي مرت بها، أو من حيث الحضور اللافت لأعضاء الجمعية العمومية، حيث تجاوز النصاب القانوني بأعداد كبيرة.

وأضاف العميمي: شهد مجلس الإدارة المنتخب حضور وجوه جديدة، إلى جانب أعضاء من مجلس الإدارة السابق، مؤكداً أن هذا التمازج بين الخبرات والأفكار الجديدة، سيعزز جهود الاتحاد في الفترة القادمة، ويسهم في إدارة العمل الثقافي بشكل مثالي، مشيراً إلى أن الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة الجديد، تم فيه توزيع المناصب بالتوافق وبكل سلاسة، مقدماً الشكر للمجلس السابق على ما أنجزه طيلة السنوات الثلاث الماضية، والشكر لمجلس الإدارة المنتخب على اختياره رئيساً للمجلس في دورته الجديدة.

شراكات أوسع

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الاتحاد سيعلن خلال المرحلة المقبلة عن عدد من المبادرات الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي طرحها أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد قبل الانتخاب، والتي تصب في خدمة العمل الثقافي ومسيرة الاتحاد في الفترة المقبلة.

وتابع العميمي: الاتحاد كان وما زال يحتضن جميع المبدعين من مواطنين ومقيمين على أرض الوطن، ونأمل في المرحلة المقبلة تكوين شراكات أوسع، مع المزيد من المؤسسات الثقافية بالدولة، تضاف إلى ما أنجزه الاتحاد من اتفاقيات ومبادرات وشراكات ناجحة في المرحلة السابقة.

وعن جيل الشباب، أكد العميمي أن الاتحاد يعول عليهم كشريك رئيس في مسيرته، مشيراً إلى أنهم سيكونون أحد المحاور المهمة في أجندة وخطط الاتحاد المقبلة، إلى جانب جيل الرواد الذين كان لهم دور مهم في مسيرة كبيرة انطلقت بثبات منذ 1984، وما زالت وستظل بفضل الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة، والرعاية الكريمة من الرئيس الفخري للاتحاد، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي كان وما زال أحد أهم الداعمين لاتحاد الكتاب منذ تأسيسه.

ثقة كبيرة

وقالت شيخة الجابري، نائب رئيس مجلس الإدارة المنتخب: أشكر الجمعية العمومية على ثقتهم للمرة الثانية، لأكون ضمن أعضاء مجلس إدارة هذا الصرح الثقافي الكبير في الدولة، راجية كل التوفيق للمجلس المنتخب في خدمة المشهد الثقافي، وأؤكد على الاستمرار في تعزيز خطة واستراتيجية الاتحاد وكل المقترحات الداعمة لإثراء المشهد الثقافي.

وأكدت شيخة الجابري أن باب الاتحاد مفتوح دائماً للجميع، مؤملة أن يشهد انضمام وجوه جديدة، للمساهمة في دعمها وتعزيز حضورها داخلياً وخارجياً، مشيرة إلى أن الأبواب مفتوحة في المبنى الرئيس بالشارقة والفروع الأخرى في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة لكل الأقلام المبدعة ومقترحاتها.

وقال محسن سليمان، المدير المالي في المجلس المنتخب: لا شك أن انتخابنا لعضوية مجلس الإدارة لشرف كبير ندرك مسؤوليته المهمة في دفع عجلة الثقافة، ودعم المبدعين، وسنسعى جاهدين لكي نكون عند حسن الظن دوما.

بيتنا الأدبي

وقالت شيخة المطيري، أمين السر العام: إن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بيتنا الأدبي الآمن، الذي نجد من خلاله تحقيق المشهد الثقافي المضيء لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإن دخول مجلس إدارة الاتحاد مسؤولية وطنية وثقافية ومجتمعية. نكمل معها مسيرة المؤسسين الذين بدؤوا هذا الحلم، وحققوه، وهو تعزيز دور الكاتب وتمكينه، والاهتمام بنشر الأعمال الإبداعية الأصيلة.

رؤى جديدة

وقالت الدكتورة عائشة الشامسي، مسؤول النشر والتوزيع: إنها فرصة لخدمة الثقافة والأدب في دولة الإمارات، وأتطلع إلى تسليط الضوء على الكتاب الذين لم يأخذوا فرصتهم في النشر والظهور، وسوف نرسم مع مجلس الإدارة الجديد أفقاً واسعة برؤى جديدة.

سعادة كبيرة

وقال الدكتور سيف الجابري، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة: سعادة كبيرة حزتها اليوم بانضمامي إلى اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وهو فخر العطاء وبوصلة الثقافة العامة في خدمة الوطن المساهم في نشر العلاقات الدولية من خلال أعضائه المتميزين بالعلم والمعرفة، والرافعين شعار الدولة في المحافل الدولية.

حضور المثقفين

وقالت مريم الزرعوني، المسؤول الثقافي: قطع اتحاد الكُتّاب أشواطاً نوعية في ترسيخ الثقافة والأدب الإماراتيّيْن، وتفعيلهما كقوىً ناعمة، على الخارطة الإقليمية والعالمية. والمسعى الأهم لمجلس الإدارة، هو تعزيز حضور المثقف والأديب الإماراتي في المجتمع، ودعم المبادرات التي ترسّخ قيمتي الثقافة والأدب، وتشجيع الإبداع بين الشباب والنشء.