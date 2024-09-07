«الدائرة».. دهشة التكرار

في كل مناقشة معرفية تجمعنا بالفنان الإماراتي عمّار العطّار؛ يتأتى سؤال جوهري حول «الحركة» بمنظورها الثقافي؛ ما الذي يُمكنه أن يتأصل في فعل رسم الدائرة على الجدران؟ كيف يمكننا أن نستشف إحساس الفنان بالتكرار الضمني في الدوران اللانهائي، ذلك التمايل الجسدي المستمر، نحو «الخدش» علامة «الفحم» الدالة على فعل الأداء الفني. هو -فعلياً- مسرحٌ مفتوح، رغبةٌ أبدية في الوصول إلى المنتهى، إلا أن دهشة الدائرة في هذا التكرار لدى الفنان عمّار العطّار، تكاد تكون في النقاش النقدي، تأملاً في «المعنى»، من أن يتكرر فعل الحياة آلاف المرات، قد يراها الناظر في مراحل عدة، استنزافاً في البحث والاكتشاف، رغم الانضباط الكوني في تقديم مساحة من الخيارات ذاتها، يبني على أثرها الإنسان قراره، ويهتدي عبر ظلالها باتجاه الطمأنينة الصرفة من حالة الاعتياد الكامنة في التجربة الإنسانية، بالمقابل فإن كسر حدود الدائرة يبدو لنا جميعاً، عبر العمل الفني للفنان عمار العطار، قوة كامنة في حالة التكرار، من البداية حتى النهاية، حتى تتعاضد حدود التكثيف المجازية للحركة في الأطر الدائرية، وقد تصغر الدائرة وقد تكبر، وفي كلتا الحالتين يذهب كل شيء إلى التلاشي والتحرر.