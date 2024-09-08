"أبوظبي للغة العربية" يقدم 53 منحة جديدة إلى 36 دار نشر عربية وأجنبية

قدَّم مركز أبوظبي للغة العربية 53 منحة جديدة إلى 36 دار نشر عربية وأجنبية ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر» 2024 الذي يدعم ترجمة المحتوى من اللغة العربية وإليها، وتحويل الكتب الورقية إلى رقمية وصوتية، بتقديم منح مالية للناشرين الذين شاركوا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

ويسعى البرنامج أيضاً إلى ترسيخ أُطر التعاون بين الناشرين العرب والدوليين، والارتقاء بالمحتوى العربي المتاح عبر مختلف الوسائط. وقُدِّمت المنح، منذ إطلاقها في عام 2009، إلى أكثر من 190 ناشراً، حيث أسهمت في نشر أكثر من 1,324 كتاباً من كُتب الأطفال والعلوم والتاريخ والعلوم الاجتماعية وغيرها، ما أثرى النشر العربي بمؤلّفات مُتَرجَمة عن لغات عدَّة.

وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: «نحرص من خلال برنامج أضواء على حقوق النشر على إثراء صناعة النشر ودعمها، والارتقاء بها؛ لأنها ركيزة أساسية في العمل الثقافي. ونعمل أيضاً على تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي، انسجاماً مع مكانة دولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي الرائدة في مجال اعتماد التشريعات التي تحمي حقوق النشر وجهود المؤلفين والناشرين والمترجمين».

وتابع الطنيجي: «نعيش في عالمٍ يشهد تسارعاً لوتيرة التطوُّرات التكنولوجية، وهذا يجعلنا أمام تحدّيات كبيرة، أهمها تسخير تلك التطوُّرات لخدمة صناعة النشر، وإيجاد مزيدٍ من السُّبل الداعمة لها. لذا عمدنا من خلال المبادرة إلى تكريس ثقافة تبادل الحقوق، والتشجيع على الترجمة وإثراء المحتوى العربي».

وبلغ عدد الطلبات التي تلقَّتها المبادرة للمنح الخاصة بالكتب الإلكترونية والصوتية 635 طلباً، وبلغ عدد طلبات الترجمة 554 طلباً، من 13 لغة، وبلغ عدد عناوين الكتب المُترجَمة 28 عنواناً، وبلغ عدد الكتب المحوَّلة من ورقية إلى إلكترونية وصوتية 25 كتاباً.

وتتراوح قيمة المنحة المالية للترجمة لكل كتاب بين 9,200 و14,700 درهم، وتتراوح منحة الكتاب الإلكتروني التفاعلي بين 3,700 و7,400 درهم لكل كتاب، وتتراوح منحة الكتاب الصوتي بين 5,500 و7,400 درهم لكل كتاب.