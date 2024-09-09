«أبوظبي للغة العربية» يقدّم 53 منحة جديدة لـ 36 دار نشر

أبوظبي (الاتحاد)

قدّم مركز أبوظبي للغة العربية 53 منحة جديدة لـ 36 دار نشر عربية وأجنبية من خلال برنامج «أضواء على حقوق النشر» 2024، الذي يدعم جهود ترجمة المحتوى من وإلى اللغة العربية، وتحويل الكتاب الورقي إلى رقمي وصوتي، عبر تقديم منح مالية للناشرين المشاركين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب من مختلف أنحاء العالم.

ويسعى البرنامج أيضاً إلى ترسيخ أطر التعاون بين عديد من الناشرين العرب والدوليين، والارتقاء بالمحتوى العربي المتاح عبر مختلف الوسائط. وقد أسهمت المنح منذ إطلاقها في عام 2009 بنشر أكثر من 1.324 كتاباً من مختلف الفئات، بما في ذلك كُتب الأطفال والعلوم والتاريخ والعلوم الاجتماعية وغيرها، من خلال أكثر من 190 ناشراً، مما أثرى المكتبة العربية بمؤلّفات مُتَرجمة عن عدة لغات عالمية.

وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: «نحرص من خلال برنامج أضواء على حقوق النشر على إثراء صناعة النشر ودعمها، والارتقاء بها، نظراً لأهميتها باعتبارها ركيزة أساسية في العمل الثقافي. ونسعى أيضاً إلى تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي انسجاماً مع مكانة دولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي الرائدة في مجال وضع التشريعات التي تحمي حقوق النشر وجهود المؤلفين والناشرين والمترجمين على حدّ سواء».

وتابع الطنيجي: «نعيش في عالم يشهد تسارعاً لوتيرة التطوّرات التكنولوجية، وهذا يجعلنا أمام تحدّيات كبيرة أهمها تسخير تلك التطوّرات خدمة لصناعة النشر، وإيجاد مزيد من السبل الداعمة لها. لذا عمدنا من خلال المبادرة إلى تكريس ثقافة تبادل الحقوق والتشجيع على الترجمة وإثراء المحتوى العربي».

وبلغت أعداد طلبات المنح الخاصة بالكتب الإلكترونية والصوتية التي تلقّتها المبادرة 635 طلباً، بينما وصلت أعداد طلبات الترجمة إلى 554 طلباً، من 13 لغة، وبلغ عدد عناوين الكتب المترجمة 28 عنواناً، في حين بلغ عدد عناوين الكتب المحوّلة من ورقية إلى إلكترونية وصوتية 25 عنواناً.

وتتراوح قيمة المنحة المالية للترجمة لكل كتاب بين 9.200 و14.700 درهم إماراتي، فيما تتراوح منحة الكتاب الإلكتروني التفاعلي بين 3.700 و7.400 درهم إماراتي لكل كتاب. وتتراوح منحة الكتاب الصوتي بين 5.500 و7.400 درهم إماراتي لكل كتاب.