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التعليم والمعرفة

أحمد وصقر بن سعود يشهدان عرضاً مسرحياً

أحمد وصقر بن سعود يشهدان العرض المسرحي وفي الصورة كبار الحضور (وام)
10 سبتمبر 2024 01:35

رأس الخيمة (وام)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، بحضور تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، أمس، عرضاً مسرحياً صينياً تقليدياً، احتفاءً بالعلاقات الثقافية والسياحية والاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات، وحكومة إمارة رأس الخيمة، وبين جمهورية الصين الشعبية وسفارتها لدى الدولة، وذلك على مسرح «مركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي» التابع لوزارة الثقافة. وتضمن العرض 15 أداءً للفنون التقليدية الصينية، وفنون الموسيقى، والعروض البهلوانية، والرقصات الشعبية التي عكست جوهر العادات والتقاليد الصينية العريقة، بحضور أكثر من 900 شخص من أفراد المجتمع في رأس الخيمة والدولة. وتم التنسيق لهذا العرض المسرحي الصيني في الإمارة، تحت عنوان «لحظة لا تُنسى مع القمر في رأس الخيمة» من قبل شركة «سفرك» للسفر والسياحة، حيث تضمن معرضاً مصاحباً للحرف اليدوية الصينية، وموجزاً تعريفياً عن الثقافة والسياحة في الصين.
حضر العرض المسرحي، عدد من المسؤولين الحكوميين، وكبار الشخصيات من القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وممثلين عن وسائل الإعلام الصينية، بما فيها، شبكة تلفزيون الصين الدولية «سي جي تي إن»، وصحيفتا «الشعب اليومية»، و«الصين يومياً».
وجاء الحدث الثقافي بعد زيارة قام بها تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، والوفد المرافق له، لإمارة رأس الخيمة، في شهر مايو الماضي، استمرت ليومين، حيث تمت دعوتهم لزيارة استراحة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على جبل جيس، والاطلاع على بعض الأعمال الرائدة في الإمارة.

سعود بن صقر القاسمي
رأس الخيمة
أحمد بن سعود بن صقر القاسمي
صقر بن سعود بن صقر القاسمي
الصين
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