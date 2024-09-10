وزيرة الثقافة التونسية تؤكد أهمية جهود الشارقة في دعم الفنون وتشجيع المبدعين

تونس (وام)

أكدت معالي أمينة الصرارفي، وزيرة الشؤون الثقافية في تونس، أهمية جهود إمارة الشارقة في دعم الثقافة والفنون على المستوى العربي، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيرة إلى أن دور الإمارة الحيوي في تشجيع المبدعين، من شأنه أن يحفّز على التميّز في جميع الحقول الأدبية.

ولفتت إلى أن التفعيل الثقافي للشارقة أثرى المشهد الإبداعي في الوطن العربي، من خلال سلسلة الملتقيات والمهرجانات المتواصلة بين مختلف المدن والعواصم العربية، معتبرة أنه منجز عملي يضاف إلى منجزات الشارقة الحضارية والإنسانية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع معالي الصرارفي مع عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، يوم أمس، بمقر الوزارة في العاصمة تونس، إيذاناً بتدشين الدورة العشرين من ملتقى الشارقة للسرد.

علاقة عميقة

وقالت الصرارفي: «إن العلاقة العميقة والمتجذرة بين تونس والإمارات، تمتد أواصرها إلى التعاون الوثيق مع الشارقة، بما يتصل بالمشروع الثقافي»، مؤكدة أن تونس تسعد بهذه الشراكات الثقافية واسعة الآفاق، وما لها من أثر عميق في الجانب الإبداعي على المستويين المحلي والعربي.

وأضافت أن تونس تحتفي مع الشارقة بملتقى الشارقة للسرد، الذي يجوب الوطن العربي من بلد إلى بلد، ويحل في تونس في دورته العشرين، ويسعى إلى وقفات تحليلية عميقة، تناقش أهم المستجدات في السرد بأنواعه والوقوف على ما طرأ عليه من تحوّلات جديدة، مشيرة إلى أن حضور الشارقة في تونس يمثّل أهمية ثقافية كبيرة.

وعبّرت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية عن حبّها للشارقة واستعادت من ذكرياتها زيارة لها إلى الشارقة قبل نحو عقدين، مشيرة إلى العمل الثقافي والفني، الذي كانت تقوم به الشارقة، مؤكدة أهمية الموسيقى باعتبارها «توأماً للشعر».

نهج ثقافي مستدام

من جانبه، قال عبد الله العويس: «إن الشارقة بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، تحرص دائماً على نهج ثقافي مستدام مع المؤسسات التي تتعاون مع الشارقة، بحيث تتنوّع الأنشطة بتفعيل ثقافي حيوي ومستجد».

وأضاف: «سعداء أن يبدأ برنامج دائرة الثقافة السنوي من تونس، حيث ملتقى الشارقة للسرد، وبعد تجربة بيت الشعر في القيروان، وجدنا تونس كما نعرفه زاخراً بالعطاء الثقافي، ليتطور العمل الثقافي نحو آفاق ثقافية جديدة، ولطالما شكّلت الجهود الثقافية جانباً حيوياً من التفاهم والتعاون من جانب وزارة الشؤون الثقافية، التي تشرّع باب التسهيل أمام كل مبادرة وفكرة وعمل تطرحها الشارقة».

واتفق الجانبان على تنظيم ملتقيات ثقافية جديدة، تتضمن فن الخطّ العربيّ والموسيقى، بهدف أن تشكّل داعماً حقيقياً للمبدعين، وتساهم في تعزيز مجالات التكوين في هذه الحقول الإبداعية المهمة.

وأهدى العويس عدد شهر سبتمبر الحالي من مجلة الشارقة الثقافية، والصادر عن دائرة الثقافة، إلى معالي الصرارفي، لافتاً إلى أن المجلة تحتفي بتونس من خلال الغلاف الرئيس الذي يحمل صورة لمدينة «سوسة»، جوهرة الساحل التونسي، إضافة إلى مادة صحفية أفردتها المجلة حول تجربة القاص التونسي علي الدوعاجي «أبو القصة التونسية»، كما جاء في عنوانها، فيما قدّم العويس شرحاً وافياً حول ما يحمله العدد الجديد من موضوعات ثقافية متعددة.