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التعليم والمعرفة

«مكتبات الشارقة» تنظم النسخة السادسة من «معرض التخصصات»

من النسخة السابقة للمعرض (من المصدر)
12 سبتمبر 2024 01:17

الشارقة (الاتحاد)

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تنظم «مكتبات الشارقة» الدورة السادسة من «معرض التخصصات الجامعي» السنوي في مقر هيئة الشارقة للكتاب على مدار أربعة أيام، في الفترة 23-26 سبتمبر المقبل، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، تحت شعار «المهارات المستدامة: مفتاحك للنجاح في عالم دائم التغيير».
ويشكل المعرض منصة تجمع نخبة من الجامعات والكليات، موفراً للطلبة فرصة التعرف على الحياة الجامعية والتخصصات الأكاديمية وطبيعة العمل فيها، مع التركيز على أهمية اكتساب المهارات الشخصية الناعمة كالتواصل والعمل الجماعي والقيادة، وتأثيرها الكبير على النجاح المهني.
ويهدف المعرض إلى تمكين الطلاب من دمج مهارات الشخصية الناعمة مع المعرفة الأكاديمية لزيادة فرص العمل وتعزيز التنافسية في السوق، إلى جانب تطوير استراتيجيات فعالة تساعد الطلاب على تقديم طلبات للحصول على منح دراسية، بالإضافة إلى استعراض الفوائد الكبيرة للانضمام إلى الأندية الجامعية ودورها في إثراء تجربة الطلاب الجامعية.
ويسعى المعرض إلى تعزيز وعي الطلاب بالتخصصات المتاحة والمستقبلية، وفهم المهارات والوظائف المرتبطة بكل تخصص، فضلاً عن مساعدتهم على التخطيط لمسار مهني ناجح من خلال اختيار التخصص الذي يناسب مستقبلهم.
ويستهدف المعرض طلاب المرحلة الثانوية الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، وطلاب الدراسات العليا، إلى جانب أولياء الأمور، حيث يخصص يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 سبتمبر للطالبات، واليوم الثالث، الأربعاء 25 سبتمبر للطلاب، واليوم الرابع والأخير، الخميس 26 سبتمبر للمدارس الأجنبية، ذكوراً وإناثاً، والفئات الخاصة.
وتضم قائمة الجهات المشاركة في المعرض كلاً من جامعة الشارقة، والجامعة الأميركية – الشارقة، وجامعة دبي، وأكاديمية الشارقة للنقل البحري، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وجامعة الوصل، وجامعة السوربون- أبوظبي، وجامعة عجمان، وجامعة روتشستر الأميركية للتكنولوجيا في دبي، وجامعة العين، وجامعة زايد.
ويتضمن المعرض 20 منصة للجامعات والكليات المشاركة، ومنطقة ورش العمل، وشاشات لإجراء اختبارات تفاعلية لتقييم المهارات الشخصية، كالإبداع، والمرونة، والتفكير النقدي، والتعامل مع الآخرين، إلى جانب المهارات المستقبلية التي قد يكتسبها الطالب بناءً على التخصص الجامعي، مثل مهارات البحث والتحليل، والكتابة الأكاديمية، والتواصل، والتفكير التحليلي.
وأكدت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة، أهمية «معرض التخصصات الجامعي» السادس، ودوره في تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للنجاح الأكاديمي والمهني، والتعرف على أنواع المنح الدراسية ومتطلباتها وتعزيز فرص تأمينها، وقالت: «يجسد معرض التخصصات الجامعي رؤية مكتبات الشارقة والتزامها الراسخ بتمكين الطلاب ومساعدتهم على تحقيق التغيير الإيجابي من خلال إلهامهم ومدهم بالمعلومات الأساسية لبداية ناجحة».
وأضافت: «شهدت أعداد زوار معرض التخصصات الجامعي ارتفاعاً ملحوظاً منذ انطلاقته، حيث ارتفعت بنسبة 23.7% العام الماضي، مقارنة بعام 2022، ومن المتوقع أن تستمر أعداد الزوار في الارتفاع العام الجاري، وتشكل هذه الأرقام شهادة على أهمية المعرض ومكانته ودوره في دعم الطلاب، بما يتماشى مع رؤية إدارة مكتبات الشارقة، التي تؤمن بأهمية مساعدة الطلاب، سواء في حياتهم الشخصية أو الأكاديمية أو المهنية».

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