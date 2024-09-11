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التعليم والمعرفة

انطلاق الدورة الثالثة لـ«مهرجان البدر» اليوم

انطلاق الدورة الثالثة لـ«مهرجان البدر» اليوم
12 سبتمبر 2024 01:17

الفجيرة (وام)

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تنطلق اليوم الدورة الثالثة من مهرجان «البدر»، في مركز الفجيرة الإبداعي، وذلك برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وبالشراكة مع وزارة الثقافة.
ويشارك في المهرجان هذا العام، نخبة من أساتذة الخط العربي والزخرفة والتذهيب من مختلف دول العالم، الذين يقدمون ورشاً تفاعلية في مواضيع الفن الإسلامي، كما يضم المهرجان أربعة معارض فنيّة للأعمال واللوحات التي تجسد مختلف أشكال الفن الإسلامي.
وتستمر فعاليات المهرجان خلال الفترة من 12 إلى 26 سبتمبر الحالي، بمجموعة من الجلسات التربوية التثقيفية والورش الحية التي تستقطب طلبة المدارس والجمهور من مختلف الفئات العمرية، وتهدف إلى إحياء مآثر السيرة النبوية الشريفة، وتجسيد مواقفها وقيمها السمحاء عبر مختلف أشكال الفنون الإسلامية، والحفاظ على الموروث الثقافي والديني، وترسيخه في نفوس الأجيال.

مهرجان البدر
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وزارة الثقافة
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