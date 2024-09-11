«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب

أبوظبي (وام)

يُشارك مجلس حكماء المسلمين، للمرة الأولى، بجناح خاص في الدورة الخامسة والعشرين من معرض بغداد الدولي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 22 سبتمبر الجاري بالعاصمة بغداد.ويقدم الجناح أكثر من 220 إصدارا، تشمل مجموعة من المؤلَّفات والكتب والمصنَّفات العلميَّة والفكريَّة، تعالج أبرز المجالات الفكرية والثقافية المهمة، وتعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز الحوار الإسلامي - الإسلامي.



ويقدم جناح المجلس، أكثر من 20 مؤلفا لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، تُبرز سماحة الإسلام، وثراء تراثه الفكري والفلسفي.

كما يقدم جناح مجلس حكماء المسلمين مجموعة من الإصدارات المهمة الأخرى.



وفي إطار الجهود المتواصلة لمجلس حكماء المسلمين لتعزيز الحوار الإسلامي-الإسلامي، واستجابة لدعوة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التي أطلقها خلال ملتقى البحرين للحوار، التي دعا فيها إلى ضرورة لم الشمل ووحدة صف الأمة، وتعزيز التضامن الإسلامي، ينظم جناح المجلس بمعرض بغداد الدولي للكتاب سلسلة من الندوات والمحاضرات المتميزة، التي يشارك فيها نخبة من كبار المفكرين والعلماء والأكاديميين، وتهدف إلى بحث سبل تعزيز الحوار والتفاهم، بين كافة الطوائف الإسلامية، وبناء جسور تواصل فعالة تمهد لمرحلة جديدة من التعاون والوحدة بين مختلف مكونات الأمة. كما تتناول الندوات أبرز التحديات الراهنة والحضارية التي تواجه العالم الإسلامي، باعتبارها دافعا للحوار الإسلامي-الإسلامي.



وتزامنا مع احتفاء المجلس بمرور عشرة أعوام على تأسيسه، ينظم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض بغداد الدولي للكتاب، عددا من الفعاليات والبرامج والأنشطة الفكرية والثقافية، التي تلبي تطلعات زوَّاره واحتياجاتهم، ويشمل ذلك منطقة خاصة لبيع الكتب، وركنا مميَّزا للأطفال، يقدم فيه عددا من الفعاليات الترفيهيَّة والتعليميَّة المصممة خصيصا لهم.



يذكر أن مشاركة مجلس حكماء المسلمين في معرض بغداد الدولي للكتاب، الذي يُقام هذا العام تحت شعار«العراق تقرأ»، بمشاركة نحو 600 دار نشر من 21 دولة، تأتي انطلاقاً من رسالته الهادفة إلى تعزيز السِّلم وترسيخ قيم الحوار والتسامح، ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم.