العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين

دبي في (وام)

وقّعت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، مذكرة تفاهم مع مركز عبد الرحمن كانو الثقافي في البحرين، لتعزيز التعاون الثقافي والفكري بين الطرفين. وقّع المذكرة المدير التنفيذي لمؤسسة العويس، إبراهيم الهاشمي، ورئيس مجلس إدارة مركز كانو، علي عبدالله خليفة، بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والأدبية، بما في ذلك الأمين العام لمركز كانو، د. معصومة المطاوعة، والمدير الإداري للمركز، عاصم عبد الحي، والكاتب د. حسن مدن. تهدف المذكرة إلى تطوير العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات، والمعلومات العلمية والثقافية، وتنظيم فعاليات مشتركة تعزز من القضايا الفكرية والاجتماعية والتراثية في الإمارات والبحرين.

يأتي هذا التعاون كجزء من استراتيجية مؤسسة العويس لتوسيع حضورها الثقافي الإقليمي، حيث سبق أن أبرمت اتفاقيات تعاون مع مؤسسات ثقافية عربية، مثل الجمعية العمانية للكتاب، ومؤسسة عبد الحميد شومان، وأسرة الأدباء والكتاب في البحرين، ومؤسسة الفكر العربي في لبنان. ونظمت المؤسسة العديد من الندوات والفعاليات، التي ساهمت في تعزيز الثقافة العربية داخل وخارج الإمارات، مؤكدة حرصها على دعم المبدعين ونشر الوعي المعرفي في العالم العربي.