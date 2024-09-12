مواهب واعدة في«المجلس الأدبي» لـ«كتّاب الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات أمس الأول، بفرعه في أبوظبي، فعاليته الأسبوعية «المجلس الأدبي»، بحضور الدكتور سلطان العميمي، رئيس مجلس الإدارة، وعدد من الشعراء والمهتمين بالأعمال الأدبية في الشعر والقصة والفنون المتنوعة، أدار المجلس الكاتب والصحفي خالد الهاشمي.

وشارك الحضور بقصائد تنوعت في موضوعاتها، وتبادل الشعراء آراءهم، وملاحظاتهم حول القصائد الملقاة، ما يسهم في تمكين المبتدئين في كتابة قصائدهم، وصقل مواهبهم الشعرية، من خلال التوجيهات التي استمعوا إليها من الدكتور العميمي والشعراء أصحاب التجارب الشعرية الكبيرة.

وناقش الحاضرون إلى جانب استماعهم للقصائد، تأثير لغة الجسد على طريقة إلقاء الشاعر، وأثرها في المستمع والمتلقي، وأن على الشاعر الموازنة في طريقة إلقائه القصيدة وحركات الجسد، التي تتمثل في حركة اليد، وتوزيع النظر على الجمهور، دون التركيز على فرد بعينه، أو مجموعة معينة.

تضمن المجلس، مشاركات المبدعين في القصة والنصوص النثرية والمواهب الفنية والأدبية الأخرى، وتفاعل الحضور بشكل لافت مع الفقرات المتنوعة.

يسعى اتحاد كتاب وأدباء الإمارات من خلال فعالياته المختلفة، ومن بينها المجلس الأدبي إلى استدامة العمل الثقافي، واستقطاب المواهب الأدبية المتنوعة، التي تبحث عن الجهات الحاضنة مواهبها الكامنة، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة والحضور، والاستماع إلى النصائح والتوجيهات البناءة من الذين لهم خبرات واسعة في الميدان الثقافي، وتمكينهم مستقبلاً.