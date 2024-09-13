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التعليم والمعرفة

مكتبة محمد بن راشد تحتفي بإرث الشاعر علي بن بخيت العميمي

مكتبة محمد بن راشد
14 سبتمبر 2024 01:00

دبي (الاتحاد)

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في إطار جهودها للحفاظ على الموروث الثقافي وتوثيقه ونقله للأجيال الجديدة، تنظم مكتبة محمد بن راشد، أمسية شعرية وحوارية استثنائية بعنوان «ابن البادية: رحلة في إرث الشاعر علي بن سلطان بن بخيت العميمي»، الخميس 19 سبتمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك إحياءً لذكرى الشاعر الراحل علي بن بخيت العميمي، أحد أعلام الشعر النبطي في دولة الإمارات، واحتفاءً بما قدّمه من إسهامات بارزة في إثراء الساحة الشعرية.
وتستضيف الجلسة التي يديرها الإعلامي وليد المرزوقي، كلّاً من د. راشد المزروعي ود. سلطان العميمي، لتسليط الضوء على الإرث الأدبي والشعري للشاعر الراحل علي بن بخيت العميمي، إلى جانب استعراض مسيرته الشعرية وتأثيره في الشعر النبطي في دولة الإمارات.
وتتخلل الجلسة قراءات من قصائد الشاعر، إلى جانب الحديث عن ذكريات عائلية وشخصية تجمع الدكتور سلطان العميمي بوالده الشاعر الراحل.
وتسلط الجلسة الضوء على عدة محاور، من بينها تأثير البيئة البدوية في مسيرة الشاعر، وكيف أسهمت في تشكيل رموزه وتجاربه الشعرية، إضافةً إلى دوره في النقد الأدبي وتأثيره في جيل من الشعراء الذين عاصروه وأتوا بعده، مع مناقشة التحديات التي واجهت الدكتور راشد المزروعي في جمع وتوثيق هذا التراث الأدبي الثري.
وتُختتم الأمسية بفقرة نقاش مفتوحة تتيح للجمهور فرصة التفاعل وطرح الأسئلة حول إرث الشاعر وسبل تعزيز التواصل الثقافي بين الأجيال.
ويأتي تنظيم مكتبة محمد بن راشد هذه الفعالية لإتاحة الفرصة للجمهور للتعرف من كثب على حياة وإسهامات الشخصيات الأدبية العربية عامةً، والإماراتية خاصةً، في القطاع الثقافي والأدبي.

مكتبة محمد بن راشد
دبي
الإمارات
الموروث الثقافي
وليد المرزوقي
راشد المزروعي
سلطان العميمي
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