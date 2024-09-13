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التعليم والمعرفة

مركز جمعة الماجد يناقش أحدث إصداراته الأدبية

خلال الحلقة النقاشية
14 سبتمبر 2024 01:00

دبي (الاتحاد)

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نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، يوم أمس الأول، عبر البث الافتراضي، حلقة نقاشية حول آخر إصداراته، وهو كتاب «تحفة الأريب ونزهة اللبيب لأبي مدين الفاسي (ت 1181هـ)»، بمشاركة محقق الكتاب د. لعبيدي بوعبدالله، الأستاذ بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وبحضور ومتابعة عدد من الباحثين والطلبة والمهتمين بقضايا التراث من داخل الدولة وخارجها.
تناول الدكتور لعبيدي في الجلسة النقاشية دوافع تحقيق الكتاب، الذي يُعد مصدراً مهماً من مصادر التراث الأدبية، حيث تضمّن الكتاب المئات من الحكم والحكايات والأقوال والنوادر، رتّبها المؤلف وأخرجها في شكل معجم، بالإضافة إلى التعريف بمؤلف الكتاب وموضوعاته وقيمته العلمية ومنهج التحقيق.
ويعتبر كتاب «تحفة الأريب ونزهة اللبيب» الإصدار رقم 155 في ترتيب إصدارات المركز، حيث أصدر المركز منذ تأسيسه العديد من الكتب المتخصصة في مواضيع عدة مثل: التراث المخطوط، التاريخ، الأدب، وغيرها من المواضيع العلمية التي تهم الباحثين.

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
الإمارات
مركز جمعة الماجد
دبي
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