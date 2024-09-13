«الفجيرة للفنون الجميلة» و«المعهد الموسيقي الأوزبكي» يوقعان اتفاقية تعاون

طشقند (وام)

أبرمت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، اتفاقية تعاون مع المعهد الموسيقي الحكومي في العاصمة الأوزبكية طشقند، بهدف تعزيز التواصل والتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الفن والثقافة، وذلك في قاعة المعهد الموسيقي بأوزبكستان.

وقّع الاتفاقية عن الأكاديمية، علي عبيد الحفيتي، مديرها العام، وعن المعهد الموسيقي الأوزبكي عميده الفنان كمال الدين يورينباييف، وتنص على تعزيز التعاون الثقافي والفني والتبادل في المجالات الموسيقية والعلوم الأكاديمية، إضافة إلى تنظيم فعاليات ومبادرات مشتركة تشمل ندوات، ومؤتمرات، وجلسات حوارية وفترات تدريبية، تهدف إلى رعاية المواهب في مختلف المجالات الفنية.

وأكد علي عبيد الحفيتي أهمية علاقات الصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، واصفاً الاتفاقية بأنها خطوة مهمة نحو تعزيز هذه العلاقات، خاصة في ظل دور الفن والثقافة باعتبارهما جسراً للتواصل بين الشعوب، وأداة لتعميق التفاهم بين الثقافات المختلفة.

وأضاف أن الأكاديمية وبتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس الأمناء، تحظى بدعم مستمر لتطوير الشباب الإماراتي، في مجالات الموسيقى والفنون، مؤكداً التزام الأكاديمية بتوفير بيئة تعليمية ملهمة، لرعاية المواهب الشابة، وتمكينها من تحقيق طموحاتها.

وأشار إلى أن الاتفاقية تفتح آفاقاً واسعة للاستفادة من الخبرات الغنية التي يمتلكها المعهد الموسيقي الأوزبكي، بما يعزز التبادل الثقافي والفني بين الشباب الإماراتي والأوزبكي، ويسهم في تطوير مهاراتهم الفنية.

من جانبه، أكد مدير المعهد الموسيقي الأوزبكي أهمية هذا التعاون، مشيداً بالدور الرائد لأكاديمية الفجيرة في نشر الثقافة الفنية داخل المجتمع الإماراتي، وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين، يسهم في ترسيخ الثقافة الفنية عبر تنظيم الأنشطة وطرح المبادرات المشتركة.

جدير بالذكر أن وفداً من «أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة» يضم مجموعة من طلابها يقوم حالياً بزيارة لأوزبكستان تضمنت تنظيم ورش عمل فنية مشتركة مع المعهد الأوزبكي، وتقديم فقرات موسيقية من قبل طلاب وأساتذة الأكاديمية، إضافة إلى تنظيم حفل موسيقي تقدمه أوركسترا أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بالاشتراك مع أوركسترا الكونسرفتوار الأوزبكي.