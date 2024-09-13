«أبوظبي للغة العربية» يعلن فتح باب الترشّح لمسابقة «أصدقاء اللغة العربية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، فتح باب الترشّح للدورة الرابعة من مسابقة «أصدقاء اللغة العربية» حتى 28 أكتوبر المقبل، وتنظّم إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية في المركز المسابقة للأطفال واليافعين، من عمر 8 سنوات إلى 16 عاماً، من الناطقين باللغة العربية والناطقين بغيرها.

تهدف المسابقة التي تقام سنوياً إلى تعزيز مكانة اللغة العربية، وتحفيز الأطفال، واليافعين على الاهتمام باللغة العربية وإتقانها، واستخدامها في حياتهم اليومية، وتسعى لتسليط الضوء على جمالياتها، وإبراز دورها الحضاري، وأهميتها، وجوانب مرونتها في التعبير عن مناحي الحياة كافة، فضلاً عن تشجيع الناطقين بغير العربية على تعلمها والتحدث بها، ورفع وعي الأهالي بأهمية تعلم أطفالهم اللغة العربية وإتقانها.

ودعا المركز أولياء الأمور والأهالي إلى تشجيع أبنائهم من الطلاب على المشاركة في المسابقة والتفاعل، من خلال تقديم فيديوهات مبتكرة تعكس علاقتهم باللغة العربية، وتقدم نماذج ملهمة عنها، وحث على دعمهم لإتقان اللغة العربية لما لها من تأثير إيجابي في بناء شخصيتهم، وتوسيع مداركهم.

وسيتسنى للأطفال العرب من سن 8 إلى 16 عاماً، والأجانب من سن 12 إلى 18 عاماً من الراغبين في المشاركة بالجائزة تقديم مقطع فيديو لا يتجاوز دقيقتين، يتناول موضوعات تعكس تجارب المتسابقين مع اللغة العربية، ويهدف ذلك إلى تعزيز اهتمامهم باللغة وإبراز جمالها وقدرتها على التعبير عن تجارب إنسانية، وذلك ضمن فئات المسابقة الثلاث: إلقاء أبيات من الشعر العربي بلغة عربية سليمة للناطقين باللغة العربية وللناطقين بغيرها، أو تقديم نبذة عن تاريخ دولة الإمارات، أو إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إلى جانب تقديم تجربة خاصة للمشارك مع تعلّم اللغة العربية لغير الناطقين بغيرها.

ويمكن للراغبين بالمشاركة إرسال الفيديو بصيغة (MP4) للجنة المسابقة على الرابط هنا مع إرفاق استمارة موافقة الأهل، وهوية الطالب وولي الأمر، ضمن معايير محددة أبرزها أن يظهر المتسابق في الفيديو المصور بصوت وصورة واضحة، ويكون المحتوى حول موضوع المسابقة، بالإضافة إلى ضرورة خلو الفيديو من أي إساءات دينية، أو مجتمعية، أو إنسانية.

ومن المتوقع أيضاً أن تشجع المسابقة الطلاب الناطقين بغير العربية على تعلمها واستخدامها في حياتهم اليومية، وتقدم المسابقة فرصة للمشاركين للفوز بجائزة مالية تصل قيمتها إلى 10.000 درهم إماراتي، حيث ستقيّم المشاركات المرسلة من لجنة متخصصة بناءً على مؤشرات محددة تشمل عدد مشاهدات الفيديوهات الفائزة في المسابقة، وعدد المشاركين، ليعلن عن الفائزين في مرحلة لاحقة.