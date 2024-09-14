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التعليم والمعرفة

رحلة استثنائية للثقافة الكورية في الشارقة

الطبول آلة موسيقية مشتركة بين التراث الإماراتي والكوري
14 سبتمبر 2024 22:45

الشارقة (وام)
نظمت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، بالتعاون مع المركز الثقافي الكوري في الإمارات بقصر الثقافة بالشارقة، عرض «بونغريو» المتجول للثقافة الكورية.
وقد حضر العرض حليمة العويس نائب رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة، وجمهور من المتذوقين للفن الكوري.
أكد المركز الثقافي الكوري في الإمارات أن هذا العرض يمثل فرصة قيّمة لتقديم الثقافة الكورية الغنية للجمهور المحلي، خاصة في المناطق التي تكون فيها أقل انتشاراً، معرباً عن أمله في أن يسهم استخدام الطبول وهي آلة موسيقية مشتركة في التراثين الإماراتي والكوري في تحقيق تواصل ثقافي عميق بين الشعبين.
كانت مدينة العين قد استضافت حفلاً مماثلاً، نظمه المركز الثقافي الكوري في مكتبة زايد المركزية، بالتعاون مع مركز القطارة للفنون.

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المركز الثقافي الكوري في الإمارات
دائرة العلاقات الحكومية
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