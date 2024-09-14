الأحد 15 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«نغمات أصيلة» تحلّق في سماء «العويس الثقافية»

«روح الموسيقى» تقدم أعذب الألحان (الصور من المصدر)
15 سبتمبر 2024 01:26

دبي (الاتحاد)
نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، مساء أمس الأول، حفلاً موسيقياً بعنوان «نغمات أصيلة» لفرقة روح الموسيقى، شارك فيه مجموعة من المغنين وقُدمت فيه أعذب الألحان العربية لمبدعين كبار وبأصوات معاصرة حملت الكثير من الشجن والحنين للموسيقى العربية في أبهى صورها وكلماتها، التي أطربت جمهوراً كبيراً من الذواقة والمحبين لهذا الفن الذين ضاق بهم مسرح مؤسسة العويس الثقافية.
حضر الحفل عبد الغفار حسين عضو مجلس الأمناء، الذي قدم للفرقة درع العويس التذكارية، وشكرهم على المستوى المتميز الذي قدموه وعلى مثابرتهم في الحفاظ على الموسيقى العربية والفن الأصيل الذي يعكس صورة حضارية من فنون الثقافة العربية.
وعلى امتداد ساعتين، قدمت فرقة روح الموسيقى أصواتاً جميلة من مشارب موسيقية متنوعة، امتزجت فيها أصالة مصر بروح الجزيرة العربية واتصلت بحنين الشام وشجن المقامات الشرقية، حيث قدم الفنان محمد عبدالعظيم مجموعة من أجمل الأغنيات بدأها بأغنية «أبيك» لعبد الله الرويشد، و«الأماكن» لمحمد عبده، ثم قدمت الفنانة الصاعدة رحمة وليد أغنية «ان راح منك يا عين» لشادية، ثم تألقت المغنية سارة درويش بأغنية «مالي» لوردة الجزائرية، واتبعتها بأغنية «أنا بعشقك» لميادة الحناوي، بعدها قدم المايسترو وليد شعبان (مدير الفرقة) مقطوعة جميلة على آلة الكمان بعنوان «حياتي».

أخبار ذات صلة
«مهرجان تنوير» الشارقة تجمع عشاق الموسيقى والفن والشعر
الصحف الإيطالية: افتتاح الشارقة لأول معهد للثقافة العربية في ميلان حدث تاريخي

وفي القسم الثاني من الحفل أدى محمد عبدالعظيم بشكل عذب أغنية «وحشتني» لسعاد محمد، وحلق بأغنية «جانا الهوى» لعبد الحليم حافظ حيث شاركه الجمهور في أدائها، ثم قدم مع سارة درويش أغنية «قالوا ترى» لعبادي الجوهر، بينما أدت سارة درويش رائعة أم كلثوم «ألف ليلة وليلة» واختتمت الحفل بمجموعة تراثيات بلاد الشام وسط ترديد الجمهور لمقاطع الأغنيات الشعبية العالقة في الذاكرة.
تُعد فرقة «روح الموسيقى» التي تأسست عام 2022 على يد الفنان وليد شعبان، من أميز الفرق الفنية التي تقدم أداء حياً يجمع بين الأصالة والمعاصرة، عبر باقة متنوعة من الألحان الشرقية والغربية، تسعى من خلالها إلى إيصال رسالة فنية راقية تجسد روح الموسيقى العربية الأصيلة.

مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
الموسيقى
الموسيقى العربية
الثقافة العربية
آخر الأخبار
رئيس الوزراء الأردني المكلّف جعفر حسان
الأخبار العالمية
من هو رئيس الوزراء الأردني المكلّف؟
اليوم 16:56
منتخب السيدات يفوز على ناميبيا في «أولمبياد الشطرنج»
الرياضة
منتخب السيدات يفوز على ناميبيا في «أولمبياد الشطرنج»
اليوم 18:24
جواهر القاسمي تطلق مشروع  "العيادة الطبية المتنقلة للقلب الكبير" في زنجبار لتقديم الخدمات لـ20 ألف مريض سنوياً
علوم الدار
جواهر القاسمي تطلق مشروع  "العيادة الطبية المتنقلة للقلب الكبير" في زنجبار لتقديم الخدمات لـ20 ألف مريض سنوياً
اليوم 18:14
الأهلي المصري يحذر الجميع مبكراً في «أبطال أفريقيا»
الرياضة
الأهلي المصري يحذر الجميع مبكراً في «أبطال أفريقيا»
اليوم 18:11
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو وفرصة تشكل سحب وسقوط أمطار غدا
اليوم 17:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©