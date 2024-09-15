الإثنين 16 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«دولي فيلم المرأة».. يكرّم البحيري ولاديب

ملصق المهرجان الدولي لفيلم المرأة
16 سبتمبر 2024 01:06

محمد نجيم (الرباط)

أخبار ذات صلة
عزيزي المشاهد.. أنت مُرَاقب أيضاً
«النخلة المباركة» ثمرتي السينمائية الأولى

تستعد مدينة سلا المغربية لتنظيم الدورة السابعة عشرة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة، التي تقام من 23 إلى 28 سبتمبر الجاري، وتشهد تكريم النجمة المصرية داليا البحيري والممثلة المغربية السعدية لاديب، وعدد من نجوم السينما المجرية التي تشارك كضيف شرف المهرجان.
كشف المهرجان عن لجنة تحكيم الأقلام الروائية برئاسة المخرجة المغربية مريم التوزاني صاحبة فيلمي «أزرق القفطان» و«آية والبحر» وغيرهما، وعضوية الممثلة المصرية هنا شيحة، والمخرجة المجرية أنييس كوسيس، لوبيل سانكارا، والمخرجة الفرنسية فلور ألبير.  وتضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، فيلمين مغربيين هما «على الهامش» لجيهان البحار، و«الجوع» للمخرجة لبنى كيلاني، و«أنيمال» للمخرجة اليونانية صوفيا إكسارشو، و«خطوط النمر» لاماندا نيل إيو، إنتاج مشترك بين ماليزيا، تايوان، فرنسا، وفيلم «جوفيدا» لكاتيا غوريلوف من فنلندا، و«الصورة الدائمة» للورا فيربس، إنتاج إسباني فرنسي، إضافة إلى أفلام من الولايات المتحدة، واليابان، وغيرها. ويهدف المهرجان إلى طرح قضايا المرأة في السينما المغربية، ويشكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب السينمائية، وطرح قضايا متعلقة بشؤون المرأة من خلال شاشة السينما.

المهرجان الدولي لفيلم المرأة
داليا البحيري
السينما
مدينة سلا
المغرب
آخر الأخبار
صورة من مناورات "أوشن-24" الروسية
الأخبار العالمية
روسيا تنفّذ أكبر مناورات عسكرية منذ الحقبة السوفييتية
15 سبتمبر 2024
"طاقة" تعلن تشكيل شركة موحدة لتوزيع الكهرباء والمياه وتطلق هوية مؤسسية جديدة
اقتصاد
"طاقة" تعلن تشكيل شركة موحدة لتوزيع الكهرباء والمياه وتطلق هوية مؤسسية جديدة
اليوم 09:57
انطلاق أعمال منتدى هيلي السنوي الأول في أبوظبي
علوم الدار
انطلاق أعمال منتدى هيلي السنوي الأول في أبوظبي
اليوم 09:53
أسعار النفط
اقتصاد
النفط يرتفع مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة
اليوم 09:27
"المركزي"
اقتصاد
"المركزي": مناقصة للأذونات النقدية اليوم
اليوم 09:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©