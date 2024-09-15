«دولي فيلم المرأة».. يكرّم البحيري ولاديب

محمد نجيم (الرباط)

تستعد مدينة سلا المغربية لتنظيم الدورة السابعة عشرة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة، التي تقام من 23 إلى 28 سبتمبر الجاري، وتشهد تكريم النجمة المصرية داليا البحيري والممثلة المغربية السعدية لاديب، وعدد من نجوم السينما المجرية التي تشارك كضيف شرف المهرجان.

كشف المهرجان عن لجنة تحكيم الأقلام الروائية برئاسة المخرجة المغربية مريم التوزاني صاحبة فيلمي «أزرق القفطان» و«آية والبحر» وغيرهما، وعضوية الممثلة المصرية هنا شيحة، والمخرجة المجرية أنييس كوسيس، لوبيل سانكارا، والمخرجة الفرنسية فلور ألبير. وتضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، فيلمين مغربيين هما «على الهامش» لجيهان البحار، و«الجوع» للمخرجة لبنى كيلاني، و«أنيمال» للمخرجة اليونانية صوفيا إكسارشو، و«خطوط النمر» لاماندا نيل إيو، إنتاج مشترك بين ماليزيا، تايوان، فرنسا، وفيلم «جوفيدا» لكاتيا غوريلوف من فنلندا، و«الصورة الدائمة» للورا فيربس، إنتاج إسباني فرنسي، إضافة إلى أفلام من الولايات المتحدة، واليابان، وغيرها. ويهدف المهرجان إلى طرح قضايا المرأة في السينما المغربية، ويشكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب السينمائية، وطرح قضايا متعلقة بشؤون المرأة من خلال شاشة السينما.