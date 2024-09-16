برنامج "موهبتي".. ينير المجمع الثقافي بالمواهب الشابة

انطلق الحفل الطلابيّ لبرنامج "موهبتي" على خشبة مسرح المجمّع الثَقافيِّ في أبوظبي، والذي تُنظِّمه دائرة التَعليمِ والمَعرفةِ في أبوظبي، بالتعاونِ معَ دائِرةِ الثقافةِ والسياحةِ- أبوظبي، وتمَّ استعراض المَواهِب الفَنيَّةِ لطُلاب في مجالات الغناء والمَسرحِ والبَاليه والموسيقى والفنون الشعبية.



أطياف مجتمعية متنوعة اعتبرَت البَرنامج مِنصةً مِثاليةً لاستعراض المَواهِبِ الفَنيَّةِ والتى ركَّزَ عليهَا البَرنامجُ منذُ انطلاقه في عامَ 2017.



وقد أثمر التَعاون بينَ دائِرةِ الثَقافةِ والسياحةِ- أبوظبي ودائرةِ التَعليمِ والمعرفةِ في دعمِ المَواهِبِ الفنيَّةِ النَاشئةِ في الإمارة واستكشافِها إلى جانِبِ تَزويدِهَا بالدعمِ اللازِمِ لإثراءِ حِسِّها الإبداعيِّ ورُؤيتِهَا الفَنيةِ وإلهام تلكَ العُقولِ الصَغيرة لمُتابعةِ شَغَفِها.

قدّم برنامج "موهبتي" هذا العام مجموعة متنوعة من الموسيقى والغناء والعروض الحية.. إلى جانب الثقافة والإرث الإماراتي.



