الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

برنامج "موهبتي".. ينير المجمع الثقافي بالمواهب الشابة

المجمّع الثقافي
16 سبتمبر 2024 14:39

انطلق الحفل الطلابيّ لبرنامج "موهبتي" على خشبة مسرح المجمّع الثَقافيِّ في أبوظبي، والذي تُنظِّمه دائرة التَعليمِ والمَعرفةِ في أبوظبي، بالتعاونِ معَ دائِرةِ الثقافةِ والسياحةِ- أبوظبي، وتمَّ استعراض المَواهِب الفَنيَّةِ لطُلاب في مجالات الغناء والمَسرحِ والبَاليه والموسيقى والفنون الشعبية.


أطياف مجتمعية متنوعة اعتبرَت البَرنامج مِنصةً مِثاليةً لاستعراض المَواهِبِ الفَنيَّةِ والتى ركَّزَ عليهَا البَرنامجُ منذُ انطلاقه في عامَ 2017.

وقد أثمر التَعاون بينَ دائِرةِ الثَقافةِ والسياحةِ- أبوظبي ودائرةِ التَعليمِ والمعرفةِ  في دعمِ المَواهِبِ الفنيَّةِ النَاشئةِ في الإمارة واستكشافِها إلى جانِبِ تَزويدِهَا بالدعمِ اللازِمِ لإثراءِ حِسِّها الإبداعيِّ ورُؤيتِهَا الفَنيةِ وإلهام تلكَ العُقولِ الصَغيرة  لمُتابعةِ شَغَفِها.

أخبار ذات صلة
انطلاق الدورة الـ 30 من "المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية" في دبي
انطلاق أعمال اليوم الثاني لورشة "إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات"

قدّم برنامج "موهبتي" هذا العام مجموعة متنوعة من الموسيقى والغناء والعروض الحية.. إلى جانب الثقافة والإرث الإماراتي.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المواهب الوطنية
الإمارات
المجمع الثقافي
آخر الأخبار
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
16 سبتمبر 2024
استكمال الإغلاق المالي لمشروع محطة العجبان بأبوظبي
اقتصاد
استكمال الإغلاق المالي لمشروع محطة العجبان بأبوظبي
اليوم 17:46
دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق تقارير استشراف المستقبل
اقتصاد
دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق تقارير استشراف المستقبل
اليوم 17:43
«طاقة لحلول المياه» تستثمر 150 مليون درهم بمشروع للصرف الصحي
اقتصاد
«طاقة لحلول المياه» تستثمر 150 مليون درهم بمشروع للصرف الصحي
اليوم 17:41
تعاون بين «الطاقة» و«سيمنس» لتعزيز صناعة الطاقة الخضراء
اقتصاد
تعاون بين «الطاقة» و«سيمنس» لتعزيز صناعة الطاقة الخضراء
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©