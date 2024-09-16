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«مواعيد عرقوب» على مسرح مؤسسة العويس الثقافية

بوستر مسرحية مواعيد عرقوب
17 سبتمبر 2024 01:18

دبي (الاتحاد)

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في الساعة التاسعة من مساء غد الأربعاء 18 سبتمبر الجاري، عرضاً مسرحياً بعنوان «مواعيد عرقوب»، وهو سيرة مسرحية مونودرامية عن حياة الشاعر مبارك العقيلي من تأليف وإخراج الفنان عمر غباش، ومن إنتاج مركز ديرة الثقافي بدبي.
حيث يقدم الفنان عمر غباش حياة الشاعر «مبارك العقيلي» الذي ولد في منطقة الرياض في السعودية وتنقل بين السعودية والعراق ودبي وعُمان والبحرين حتى استقر به المقام في دبي. وقد عاش الشاعر ما بين 1875م إلى 1955. وعاصر الوجود العثماني في منطقة الأحساء في السعودية والانتداب البريطاني في منطقة الخليج. كما عاصر العديد من الشخصيات في المنطقة وتواصل مع العديد من المثقفين. وكان يتميز بجزالة شعره، سواءً باللغة العربية الفصحى أو في شعره النبطي. وكان له السبق في كتابة أول مسرحية شعرية في الجزيرة العربية وأول قصة قصيرة. وتستعرض المسرحية رحلة حياته منذ صغره ومن ثم كل مراحل حياته. ويعد هذا العرض المسرحي أول عرض لـ «مواعيد عرقوب» في الإمارات، حيث كانت قد عرضت سابقاً في مهرجان الكويت الدولي للمونودراما، كما عرضت في مهرجان شتوتغارت الدولي للمسرح في ألمانيا في مايو الماضي. ويشارك في المسرحية إلى جانب الفنان عمر غباش كل من: حسن يوسف، مساعد مخرج، وعبد الله الشعيبي، مساعد مخرج، ومحمد جمال فني إضاءة.

مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
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