«كتاب الإمارات» يناقش المبادرات الجديدة

الشارقة (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في تشكيله الجديد، يوم الأحد، اجتماعه الثاني بالمقر الرئيس في الشارقة، برئاسة الدكتور سلطان العميمي رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء المجلس، لمناقشة خطة عمل الاتحاد في المرحلة المقبلة والمقترحات والرؤى والتصورات التي طرحتها الجمعية للمجلس وأعضاء مجلس الإدارة ومناقشتها واختيار الأنسب منها لتفعيلها في المرحلة القادمة.

بدأ الاجتماع بكلمة رحب فيها الدكتور سلطان العميمي بأعضاء المجلس، الذي يتضمن كلاً من شيخة الجابري نائب رئيس مجلس الإدارة، وشيخة المطيري أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري مسؤول الإعلام والعلاقات العامة، والدكتورة عائشة الشامسي مسؤول النشر والتوزيع، ومريم الزرعوني المسؤول الثقافي، إضافة إلى محسن سليمان المدير المالي.

وتطرق الدكتور العميمي إلى الإنجازات التي حققها الاتحاد في المرحلة الماضية، وأكد على مواصلة مجلس الإدارة الجديد سعيه لتحقيق المزيد، الذي يخدم المشهد الثقافي على المستوى المحلي والخارجي.

مؤكداً أن الاتحاد سيظل بيتاً يحتضن جميع الكتّاب ويدعم مسيرتهم الثقافية، والتزام المجلس بتنفيذ الخطة الاستراتيجية التي كان مجلس الإدارة السابق قد أعلن عنها.