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التعليم والمعرفة

انطلاق أعمال المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ الشفهي

جانب من جلسة غناء البحر وفنون الفجري (وام)
17 سبتمبر 2024 01:18

أبوظبي (وام)

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تنطلق اليوم أعمال النسخة الثانية عشرة من المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ الشفهي الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تحت عنوان «التراث البحري الخليجي المشترك» في منارة السعديات، ويستمر حتى 17 سبتمبر الجاري.
يهدف المؤتمر بنسخته الثانية عشرة إلى تبني استراتيجية خليجية موحدة، وإبراز المقومات المشتركة للتراث البحري في دول مجلس التعاون الخليجي، وتبادل التجارب والخبرات لضمان استدامته للأجيال القادمة.
وقال سعيد الكعبي، مدير إدارة التراث المعنوي في الدائرة، إنه على مدار 12 عاماً، نحرص دائماً على اختيار عنوان للمؤتمر الخليجي للتراث والتأريخ الشفهي، يعكس العناصر التراثية الأساسية، وهذا العام، تم تسليط الضوء على «التراث البحري الخليجي المشترك» نظراً لأهمية هذا الجانب البارز من تراثنا.
وأضاف أن المؤتمر يتضمن أربع جلسات رئيسة تتناول الجلسة الأولى فنون الأداء البحرية، في حين تركز الجلسة الثانية على الحرف والصناعات التقليدية البحرية، بما في ذلك تجارة اللؤلؤ والغوص عليه، مؤكداً أنه سيتم مناقشة طرق التجارة العالمية التي استخدمها الآباء والأجداد في اليوم التالي، من خلال عرض أوراق عمل من دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات.
وأشاد الدكتور يعقوب يوسف الكندري، مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت، في تصريحات له بالنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر على مدار السنوات الاثنتي عشرة الماضية، موضحاً أن المواضيع التي تم تناولها على مدار تلك السنوات أسهمت بشكل كبير في تعزيز سمعة المؤتمر الإقليمية وجعلته حدثاً سنوياً مميزاً في أبوظبي.
وأضاف أنه تشرف بتكليفه من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي بإلقاء كلمة نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المؤتمر التراثي.
شملت الجلسة النقاشية الأولى من الحدث موضوعات مثل غناء البحر وفنون الفجري، إضافة إلى فنون الإبداع والإمتاع والتشويق في الإمارات وفن العيالة (الرزيف)، والفنون البحرية الخليجية المشتركة.
فيما تناولت الجلسة النقاشية الثانية رحلات الغوص وتقاليدها، وقوانين تسويق اللؤلؤ، وأدواته، والمسميات في التراث البحري الإماراتي.

المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ الشفهي
الإمارات
أبوظبي
دائرة الثقافة والسياحة
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