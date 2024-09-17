شراكة بين «دبي للثقافة» وشرطة دبي وجمارك دبي لحماية آثار الإمارة

دبي (الاتحاد)

أبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي وجمارك دبي، بهدف تعزيز التعاون المشترك بينهم في مجال المحافظة على الآثار ومواقع دبي الأثرية وحمايتها وصونها، وتعكس المذكرة حرص الجهات الثلاث على تحقيق رؤى دبي وتطلعاتها، وتعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية، وذلك عبر تبادل الخبرات وأفضل التجارب، واستثمار الجهود المبذولة في كافة المسارات ذات العلاقة بالآثار، وهو ما يتناغم مع مسؤوليات الهيئة الثقافية الرامية إلى صون التراث المادي وغير المادي، وشهد توقيع المذكرة هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»، وناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في جمارك دبي، والعقيد مبارك سعيد الكتبي، مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في شرطة دبي.

وتنص المذكرة على إنشاء قنوات تواصل فعالة بين الجهات الثلاث لضمان سرعة الاستجابة على ما تتلقاه من بلاغات تتعلق بقطاع الآثار، وتسهيل تبادل المعلومات والدراسات والتقارير المتخصصة، كما تركز المذكرة على تعزيز المهارات وبناء القدرات المهنية في التفتيش الأثري، وتحسين عملياتها من خلال دمج أدوات التكنولوجيا والرقمنة فيها.

جسور التعاون

وفي هذا السياق، أكدت منى فيصل القرق، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث في «دبي للثقافة» حرص الهيئة على مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في دبي، ما يدعم جهودها في إدارة المواقع الأثرية في الإمارة. وقالت: «تمثل المواقع الأثرية شواهد مهمة تبرز تاريخ دبي العريق، وتعكس نبض الإمارة وجوهرها وما تمتلكه من إمكانات تعزز ريادتها ومكانتها على خريطة التراث العالمي، وهو ما يتطلب الاهتمام بهذه المواقع، وما يتم اكتشافه من قطع ولقى أثرية وحمايتها من الممارسات السلبية، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بضرورة حمايتها، وهو ما نهدف إليه من خلال مذكرة التفاهم التي تسهم في توثيق مواقع دبي الأثرية، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة تساعد في المحافظة عليها».

خطوة متقدمة

في هذا الإطار، قال العميد حارب محمد سعيد الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: «تسعى القيادة العامة لشرطة دبي إلى تعزيز التواصل البناء وتحقيق التوجهات الحكومية الداعية إلى العمل التكاملي الذي يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات، وضمان تحقيق تطلعات الحكومة والقيادة الرشيدة في كافة الجوانب بما فيها مكافحة جرائم الآثار، وكيفية التعامل معها والرقابة عليها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والمحافظة على القيم والهوية الوطنية والإرث الثقافي والتاريخي، ويأتي هذا التعاون ترجمة لهذه التطلعات ودعماً للجهود التي تقوم بها إمارة دبي في مجال المحافظة على الآثار».

وقال منصور المالك، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في «جمارك دبي»: «نحرص على تعزيز التعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي في مجال المحافظة على الآثار والمواقع الأثرية في دبي، ويمثل التوقيع على مذكرة التفاهم خطوة متقدمة في الجهود المشتركة لحماية الآثار، دعماً لدور القطاع السياحي في إمارة دبي التي أصبحت من أهم الوجهات السياحية العالمية والاقليمية، وستسهم المذكرة في دعم تبادل المعلومات والربط التقني والرقمي وتطوير التفتيش الأثري، ما يؤمن أفضل درجات الحماية للآثار، ويعزز جهود المحافظة عليها».