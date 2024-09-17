إطلاق "حسابات المراهقين" على إنستجرام.. تجربة آمنة تحت إشراف الأهل

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز اليوم عن إدخال ميزات جديدة إلى تطبيق إنستجرام، تهدف إلى تعزيز الخصوصية وتوفير رقابة أكبر للأهل على استخدام أبنائهم للتطبيق. تأتي هذه التعديلات استجابة للمخاوف المتزايدة حول التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين.



تحويل الحسابات إلى "حسابات المراهقين"





بموجب التحديث الجديد، سيتم تحويل جميع حسابات المستخدمين المراهقين إلى فئة جديدة تُسمى "حسابات المراهقين"، وستقتصر الرسائل والإشارات التي يتلقاها المراهقون على الحسابات التي يتابعونها، مع تفعيل إعدادات صارمة لحظر المحتوى غير المناسب.





قيود صارمة لضمان الأمان



تأتي "حسابات المراهقين" مزودة بمجموعة من القيود التي تهدف إلى حماية المراهقين من المحتوى غير المناسب والتفاعلات غير المرغوبة.

حسابات خاصة تلقائياً: لا يمكن للمراهقين قبول متابعين جدد إلا بموافقتهم الشخصية.

قيود على الرسائل: يمكن للمراهقين تلقي الرسائل فقط من الأشخاص الذين يتابعونهم.

تقييد المحتوى غير المناسب: تفعيل أقصى درجات الحماية لمنع ظهور المحتوى غير المناسب.

قيود على التفاعلات: لا يمكن الإشارة إلى المراهقين أو ذكرهم إلا من قبل الأشخاص الذين يتابعونهم.



إشعارات بوقت الاستخدام ووضع السكون



سيتم تفعيل ميزة إشعارات تُنبه المراهقين إلى مغادرة التطبيق بعد 60 دقيقة من الاستخدام اليومي. بالإضافة إلى ذلك، سيتوفر "وضع السكون" الذي يعطل الإشعارات بين الساعة 10 مساءً و7 صباحاً، لتعزيز عادات استخدام صحية.



تفعيل الميزات عالمياً



ستبدأ ميتا في تطبيق هذه الميزات على حسابات المراهقين في الأسابيع المقبلة في كل من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، وأستراليا. وسيتم توسيع نطاق هذه الميزات ليشمل الاتحاد الأوروبي وبقية العالم بحلول يناير 2025.



تعزيز الأمان الرقمي للمراهقين





تعد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للمراهقين على إنستجرام، مما يمنح الأهل مزيدًا من التحكم في تجربة أبنائهم على الإنترنت.