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التعليم والمعرفة

خمسة متدربين عرب لدورة سينوغرافيا في الصين

خمسة متدربين عرب لدورة سينوغرافيا في الصين
18 سبتمبر 2024 01:03

محمد عبدالسميع (الشارقة) 

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أوفدت الهيئة العربية للمسرح خمسة من المسرحيين العرب المعنيين بتصميم السينوغرافيا، إلى دورة متخصصة في السينوغرافيا في الصين، ويأتي هذا الإيفاد تنفيذاً للتفاهم الذي يجمع الهيئة العربية للمسرح وهيئة السينوغرافيا بمدينة ينتشوان الصينية، وهي البعثة الثالثة من هذا النوع خلال خمس سنوات.
وكان الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، قد استقبل رئيس الهيئة السينوغرافية، يي يو بينغ، في الشارقة قبل أشهر، وتباحث الطرفان في خطط تطوير التعاون في المراحل القادمة. أما المبتعثون الخمس فهم: د. ريم الماغوط من سوريا، ناتالي الهودلي من فلسطين، المعتمد المناصير من الأردن، إبراهيم المزوغي من ليبيا، ماجد المعيني من الإمارات.
وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله: «إننا في الهيئة العربية للمسرح، وبتوجيه من صاحب السمو حاكم الشارقة، منفتحون على التعاون مع المؤسسات كافة حول العالم، لما فيه مصلحة تطوير المسرح العربي، ضمن أطر تعاون حقيقية وتعاون خلاق، ونقوم باختيار العناصر التي نرشحها للتدريب بعد دراسة وافية، ولا يقتصر أمر التدريب على إيفاد المتدربين، بل سبق وأن استضفنا خبراء من الصين لتأطير دورات في الوطن العربي وسنستمر في هذا الأمر، خاصة أن المسرح يشهد كما كل الفنون والعلوم تسارعاً في التطور التقني، وعلينا أن نكون جاهزين للاستفادة من هذه الثورة التقنية الكبيرة».

الصين
الهيئة العربية للمسرح
السينوغرافيا
الشارقة
الإمارات
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