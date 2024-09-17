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التعليم والمعرفة

الرئيس العراقي يشيد بالإصدارات المتنوعة لمجلس حكماء المسلمين في «بغداد للكتاب»

الرئيس العراقي خلال زيارته جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض بغداد للكتاب (وام)
18 سبتمبر 2024 01:03

بغداد (وام)

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زار فخامة الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق، أمس، جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته الـ 25، وقام بجولة تفقدية في الجناح، اطلع خلالها على الإصدارات المتنوعة لمجلس حكماء المسلمين التي تبلغ أكثر من 220 إصداراً بـ 5 لغات، تناقش أبرز القضايا الفكرية والثقافية.
وأشاد فخامته بالمؤلفات النوعية والفعاليات المتعددة التي يقدمها مجلس حكماء المسلمين في المجالات الإسلامية والإنسانية والفكرية المتنوعة، وتهدف إلى نشر الفكر الوسطي المستنير، والتعريف بالتراث الإسلامي ومكافحة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، معرباً عن تقديره للجهود الرائدة التي يقوم بها مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لنشر وتعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش الإنساني بين الأديان والثقافات المختلفة، وتعزيز الحوار الإسلامي الإسلامي.
ووجَّه الرئيس العراقي دعوة رسمية لمجلس حكماء المسلمين للمشاركة في الدورة الرابعة من معرض النجف الدولي للكتاب. وأعرب المستشار محمد عبدالسلام، الأمين لمجلس حكماء المسلمين، عن تقدير المجلس لهذه الدعوة الكريمة من فخامة رئيس جمهورية العراق، مؤكداً حرص مجلس حكماء المسلمين على تلبية الدعوة والمشاركة في معرض النجف الدولي للكتاب، وقال إن مشاركة مجلس حكماء المسلمين في المعارض والمحافل الدولية للكتب، تأتي انطلاقاً من كونها تعد جسراً للتواصل الفكري والحضاري بين الثقافات المختلفة، ووسيلة فعّالة لتعزيز وعي الشعوب والأمم بالمبادئ والقيم الإنسانية، وفرصة لتقديم رؤية فكرية مستنيرة لأهم القضايا الإسلامية والإنسانية.
ويشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص للمرة الأولى في معرض بغداد الدولي للكتاب، من خلال عدد كبير من الإصدارات المتميزة، بالإضافة إلى سلسلة من الندوات والفعاليات المتنوعة، يشارك فيها نخبة من كبار المفكرين والعلماء والأكاديميين، لمناقشة سُبل تعزيز الحوار والتفاهم بين المذاهب ومدارس الفكر الإسلامية كافة، وبناء جسور التواصل والسعي نحو مزيد من التعاون والوحدة بين مختلف مكونات الأمة.

العراق
عبد اللطيف رشيد
معرض بغداد الدولي للكتاب
مجلس حكماء المسلمين
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