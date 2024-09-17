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"أوبن إيه آي" ترفع حدود استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي o1

"أوبن إيه آي" ترفع حدود استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي o1
18 سبتمبر 2024 00:18

أعلنت شركة OpenAI عن زيادة حدود الاستخدام القصوى لنموذج الذكاء الاصطناعي الجديد o1، وذلك في إطار سعيها لتلبية الطلب المتزايد من المستخدمين.

ويتضمن التحديث الجديد مضاعفة عدد الرسائل اليومية التي يمكن للمستخدمين استغلالها في النموذج إلى سبعة أضعاف، حيث سيتاح للمستخدم إرسال 50 رسالة يوميًا بدلا من 50 رسالة أسبوعية.

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كما يتميز النموذج الجديد بقدرته على معالجة كميات أكبر من البيانات بشكل أسرع، ما يتيح للمستخدمين التعامل مع مهام معقدة في مختلف المجالات، مثل تحليل البيانات، الترجمة الآلية، وتوليد المحتوى.

ويُعد نموذج o1 جزءاً من سلسلة النماذج المتطورة التي طورتها OpenAI، وهو يتميز بتحسينات في قدرات الفهم والتفاعل مع اللغة الطبيعية مقارنة بالنماذج السابقة.

كما يركز هذا النموذج على تحسين كفاءة استهلاك الموارد وزيادة سرعة المعالجة، مما يجعله مناسباً للاستخدام في مجالات مثل البحث العلمي والتعليم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الذكاء الاصطناعي
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