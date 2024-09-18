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التعليم والمعرفة

«حكماء المسلمين» يناقش الحوار الإسلامي في «بغداد للكتاب»

«حكماء المسلمين» يناقش الحوار الإسلامي في «بغداد للكتاب»
18 سبتمبر 2024 20:40

أبوظبي (وام)
نظم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض بغداد الدولي للكتاب في دورته الـ25، أمس ندوة ثقافية بعنوان «الحوار الإسلامي-الإسلامي في ضوء مقاصد الشريعة»، قدمها كل من الدكتور سعدي الجميلي، أستاذ أصول الفقه والعميد السابق لكلية الشريعة بالجامعة العراقية في بغداد، والدكتور محمد جمال، الباحث في مكتب تحقيق التراث بمشيخة الأزهر.
وتناولت الندوة سُبل تعزيز الحوار الإسلامي - الإسلامي بين مختلف المذاهب والمدارس الفكرية الإسلامية، من منظور شرعي يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، ودرء المفاسد، وحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ويركز على المشتركات التي تجمع بين المسلمين والاستفادة منها فيما يخدم الأمة.
وأعرب الدكتور سعدي الجميلي، عن تقديره للدعوة التي وجهها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، لتعزيز الحوار الإسلامي الإسلامي، مؤكداً أنها تهدف إلى تعزيز الشأن الإسلامي ووحدة صف الأمة، وتأكيد أن الأخوَّة الدينية هي الباعثة للأخوة الإنسانية، حيث تحمل في طياتها رؤية صادقة لوحدة المسلمين، وتوجه مستنير نحو تعزيز الحوار بين المذاهب كافة ومدارس الفكر الإسلامي.
وأوضح أن الحوار الإسلامي-الإسلامي يجب أن يقوم على أساس مقاصد الشريعة الإسلامية التي تمثل الركيزة الأساسية للوحدة بين أبناء الأمة، موضحاً أن أهم هذه المقاصد يتمثل في العدل والمساواة.
من جانبه أكد الدكتور محمد جمال أن الأمة الإسلامية بحاجة ملحَّة وماسة إلى لم الشمل ورأب الصدع، ووحدة الصف، وإجماع الكلمة، ما من شأنه استعادة أمجادها، وإبراز الصورة المثلى للمجتمع الإسلامي، التي ترتكز على قيم الرحمة والتسامح والتفاهم والتعايش.

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