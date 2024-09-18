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«دبي للثقافة» تنظم «صندوق القراءة 9» أكتوبر المقبل

«دبي للثقافة» تنظم «صندوق القراءة 9» أكتوبر المقبل
19 سبتمبر 2024 01:03

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بدء الاستعدادات لإطلاق الموسم التاسع من «صندوق القراءة»، الذي تنظمه، خلال الفترة من 9 وحتى 18 أكتوبر المقبل في مردف سيتي سنتر، بهدف تحفيز وإحياء عادة القراءة لدى أفراد المجتمع كافة، وتأتي المبادرة في سياق التزامات الهيئة بدعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016-2026، وستشهد عقد سلسلة من الجلسات القرائية وورش العمل الثقافية والإبداعية والأمسيات الشعرية والفنية والترفيهية تقدمها نخبة من الكتاب والمفكرين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة.
ويُعد «صندوق القراءة» الذي يندرج تحت مظلة «مدارس الحياة»، جزءاً من مجموعة المبادرات التي تسعى «دبي للثقافة» من خلالها إلى تهيئة بيئة إبداعية تساهم في إثراء معارف أفراد المجتمع كافة، وتمكين أصحاب المواهب ودعمهم وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم، وتشجيع مشاركتهم في البرامج المتنوعة التي تعزز الحراك الثقافي في دبي.

صندوق القراءة
هيئة الثقافة والفنون
دبي
الإمارات
دبي للثقافة
مردف سيتي سنتر
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