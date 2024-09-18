قصائد الغربة والحنين في بيت الشعر بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظّم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة، أمسية شعرية أمس الأول، شارك فيها الشعراء: يزن عيسى من سوريا، وأبوبكر الجنيد يونس من السودان، وعلي مصطفى لون من نيجيريا، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي، مدير البيت، وقدم الأمسية الإعلامي بشار صقر.

بدأت الأمسية بالشاعر يزن عيسى الحائز المركز الثاني في جائزة الشارقة للإبداع العربي 2023 عن ديوانه «أجنحة تحاول فهم الريح»، واستهلها بقصيدة «بطاقة تعريف» عابراً محطات الحياة بفرحها وحزنها.

أما الشاعر أبوبكر الجنيد يونس، فقد قرأ للوطن، والاغتراب وقسماته، ونوّع في مضامين قصائده، وعزف على وتر العاطفة التي تتملكه، والحنين الذي يتلبسه لتفاصيل المكان وأثره عليه.

واختتم القراءات الشعرية الشاعر النيجيري علي مصطفى لون، الذي حلّق عاليا بالجمهور في نصوص جمعت تجليات الشّاعر وتماهيه مع روحه ورؤاه الحياتية، فرسم صوراً شعرية تنساب بإيقاعاتها الموسيقية، وتوغل في الأسئلة والذكريات.

أما في قصيدته «متوضئ بالنور»، فقد استحضر الشّاعر سيرة النبي، صلى الله عليه وسلم، وجمع في طيات قصيدته فضائله وصفاته، ضمن نسيج شعري موغل في الصدق، واصفاً شوقه للقائه وإخلاصه في اقتفاء أثره.

وفي الختام، كرّم الشاعر محمد عبدالله البريكي المشاركين في الأمسية.