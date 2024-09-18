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«أبوظبي للغة العربية» يُصدر «دوستويفسكي ونيتشه: فلسفة المأساة»

غلاف الكتاب
19 سبتمبر 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدر مركز أبوظبي للُّغة العربيَّة ضمن مشروع كلمة للترجمة كتاب: «دوستويفسكي ونيتشه: فلسفة المأساة»، تأليف: ليف شستوف، ونقلَه إلى العربيَّة إبراهيم إستنبولي.
كان صدور كتاب: «دوستويفسكي ونيتشه: فلسفة المأساة»، في أولى طبعاته عام 1903، سبباً في ذيوع شهرة المؤلِّف، وترسُّخ اسمه بوصفه فيلسوفاً أصيلاً، ومفكراً ذا مكانة مرموقة في المشهد الثقافي الروسي، ناقش «شِستوف» في هذا الكتاب فكرةَ فلسفة المأساة بوصفها مفهوماً فريداً، وعالجها على نحوٍ يكشف عن توجُّهاته الفلسفية الوجودية.
ويكشف الناقد والفيلسوف شِستوف لنا بعينه النقدية الثاقبة والخبيرة ما لا تراه عينُ القارئ العادي، سواء في روايات دوستويفسكي، أو في أبحاثِ نيتشه الفلسفية.

دوستويفسكي
فيودور دوستويفسكي
مركز أبوظبي للغة العربية
الإمارات
نيتشه
فريدريك نيتشه
مشروع كلمة للترجمة
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