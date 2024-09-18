الخميس 19 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

للمرة الأولى.. عرض مصحف نادر من مقتنيات ولي عهد الفجيرة بمهرجان البدر

للمرة الأولى.. عرض مصحف نادر من مقتنيات ولي عهد الفجيرة بمهرجان البدر
19 سبتمبر 2024 01:04

شهد مهرجان البدر في نسخته الثالثة، والذي انطلق تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، عرض مصحف نادر من مقتنيات سموه الثمينة يتكون من 10 مجلدات متميزة يعرض للمرة الأولى لزوار الحدث.
وقال الدكتور حمد البقيشي الأمين العام للمهرجان: «إن مهرجان البدر هذا العام شهد عرض مصحف نادر تم العمل عليه لمدة 8 أعوام يتألف من 10 مجلدات كل منها يتضمن ثلاثة أجزاء عمل عليه خطاطون محترفون أبرزوا جماليات فن الخط العربي والزخرفة الإسلامية وتم تنفيذها بشكل يدوي».
وأوضح أن كل مجلد يختلف باختلاف الخط والزخرفة ويتفرد المصحف بنوع الخط بالتزامن مع الحقبة الزمنية للإسلام، وعلى سبيل المثال يبدأ المصحف بعصر النبوة بنوع الخط الكوفي المشرقي والكوفي المصحفي بغلاف سلجوقي، والمجلد الثاني العصر المملوكي بنوع الخط الثلث المحقق والمجلد الثالث الأندلسي بنوع الخط المغربي والكوفي القيرواني والمجلد الرابع المغولي نوع الخط محقق ونسخ والمجلد الخامس تركماني بنوع الخط النسخ والمجلد السادس تيموري ونوع الخط ريحاني وثلث ومحقق ونسخ والمجلد السابع إلخاني بنوع الخط نستعليق وريحاني.
ويهدف عرض هذا المصحف الشريف النادر إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على الفنون الإسلامية ونقلها للأجيال القادمة وترسيخها ضمن مهرجان البدر الذي يشهد تفاعلاً متميزاً من زواره ما يعكس وعي الجمهور بأهمية هذه الفنون.

أخبار ذات صلة
الشارقة تستضيف الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس
المصدر: وام
مهرجان البدر
الفجيرة
ولي عهد الفجيرة
الإمارات
آخر الأخبار
صورة مجمعة لكامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
استطلاعات: تعادل هاريس وترامب
اليوم 17:21
الشارقة تستضيف الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
الرياضة
الشارقة تستضيف الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
اليوم 17:17
«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس
الرياضة
«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس
اليوم 17:13
صورة جماعية مع الخريجين
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد تخريج دفعة من طلبة الماجستير بالكلية العليا للتجارة في باريس - فرع دبي
اليوم 17:06
«غرف دبي» تستعرض فرص تعزيز الشراكات العالمية
اقتصاد
«غرف دبي» تستعرض فرص تعزيز الشراكات العالمية
اليوم 16:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©