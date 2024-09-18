للمرة الأولى.. عرض مصحف نادر من مقتنيات ولي عهد الفجيرة بمهرجان البدر

شهد مهرجان البدر في نسخته الثالثة، والذي انطلق تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، عرض مصحف نادر من مقتنيات سموه الثمينة يتكون من 10 مجلدات متميزة يعرض للمرة الأولى لزوار الحدث.

وقال الدكتور حمد البقيشي الأمين العام للمهرجان: «إن مهرجان البدر هذا العام شهد عرض مصحف نادر تم العمل عليه لمدة 8 أعوام يتألف من 10 مجلدات كل منها يتضمن ثلاثة أجزاء عمل عليه خطاطون محترفون أبرزوا جماليات فن الخط العربي والزخرفة الإسلامية وتم تنفيذها بشكل يدوي».

وأوضح أن كل مجلد يختلف باختلاف الخط والزخرفة ويتفرد المصحف بنوع الخط بالتزامن مع الحقبة الزمنية للإسلام، وعلى سبيل المثال يبدأ المصحف بعصر النبوة بنوع الخط الكوفي المشرقي والكوفي المصحفي بغلاف سلجوقي، والمجلد الثاني العصر المملوكي بنوع الخط الثلث المحقق والمجلد الثالث الأندلسي بنوع الخط المغربي والكوفي القيرواني والمجلد الرابع المغولي نوع الخط محقق ونسخ والمجلد الخامس تركماني بنوع الخط النسخ والمجلد السادس تيموري ونوع الخط ريحاني وثلث ومحقق ونسخ والمجلد السابع إلخاني بنوع الخط نستعليق وريحاني.

ويهدف عرض هذا المصحف الشريف النادر إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على الفنون الإسلامية ونقلها للأجيال القادمة وترسيخها ضمن مهرجان البدر الذي يشهد تفاعلاً متميزاً من زواره ما يعكس وعي الجمهور بأهمية هذه الفنون.