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التعليم والمعرفة

«متحف اللوفر أبوظبي» يفتتح معرض فن الحين 2024

جانب من المعروضات (تصوير: علي عبيدو)
20 سبتمبر 2024 00:56

فاطمة عطفة (أبوظبي)

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افتتحت أول أمس النسخة الرابعة من معرض «فن الحين» في متحف اللوفر أبوظبي، بالتعاون مع العلامة التجارية السويسرية لصناعة الساعات ريتشارد ميل، الذي سيستمر حتى 15 ديسمبر 2024.
ويسلط المعرض الضوء على الأعمال الفنية المعاصرة، حيث يعد بمثابة منصة يتمكن من خلالها الفنانون الناشئون والمخضرمون من دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا من عرض إبداعاتهم.
كما يأتي هذا المعرض للتأكيد على التزام المتحف بتعزيز الحوار الثقافي ودعم الإبداع، حيث يضم مجموعة متنوعة من القطع الفنية التي تتجلى فيها الممارسات الفنية المعاصرة الغنية والديناميكية التي تزخر بها المنطقة.
يضم عرض خمس منحوتات وأعمال تركيبية مرشحة للحصول على جائزة ريتشارد ميل للفنون لعام 2024، والتي أبدعها فنانون متميزون من دولة الإمارات العربية المتحدة وتونس ومصر.
ويستكشف موضوع المعرض ثلاثة مفاهيم أساسية تتجلى في اللغات الرسمية الثلاث المستخدمة في متحف اللوفر أبوظبي، ألا وهي: «آفاق» (باللغة العربية) و«awakenings» (باللغة الإنجليزية)، و«overtures» التي تعني افتتاحيات (باللغة الفرنسية)، 

مهمة أساسية
في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بهذه المناسبة تحدث مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي:«نحن ممتنون للشراكة المستمرة التي تجمعنا مع ريتشارد ميل. إن عرض أعمال الفنانين المعاصرين الذين يزخر بهم العالم العربي في المتحف يُعد مهمة أساسية لنا، كما أن معرض فن الحين يمنحهم فرصة مميزة للتفاعل مع المتحف، ومشاركة ما لديهم من رؤى مع جمهوره العالمي. وتمثل النسخة الرابعة من معرض فن الحين، التي يتولى تنسيقها سيمون نجامي، تطوراً كبيراً في عمق ونضج الحسّ الفني لدى هؤلاء الفنانين، حيث يتجلى هذا التطور في مجموعة الأعمال الرائعة التي سيعرضها الفنانون في المساحات المتوفرة تحت قبة المتحف».
من جانبه، قال بیتر هاريسون الرئیس التنفیذي لشركة ريتشارد میل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يسعدنا هذا العام أن نشهد توسّع نطاق الجائزة ليمتد إلى شمال أفريقيا، وهو ما يشكّل سابقة جديدة في تاريخ جوائز الفنون في جميع أنحاء هذه المنطقة».

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