«كتاب الإمارات» فرع أبوظبي ينظم مجلسه الأدبي

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع أبوظبي مجلسه الأدبي، الذي يعقد أسبوعيا كل أربعاء، بحضور شيخة الجابري، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة عائشة الشامسي مسؤولة النشر والتوزيع، وعدد كبير من المواهب الشعرية والموسيقية والمهتمين.

قدم الشعراء، خلال الجلسة، قصائد نبطية وفصيحة مختلفة القوالب، بالإضافة إلى مواهب قدمت فقرات غنائية بمصاحبة عزف على آلة العود.

اتسم المجلس، في حلته الجديدة، بألفة وحميمية وعفوية بين الجمهور والمشاركين تحت مظلة الشعر والفن، حيث اتضح من الجلستين السابقة والحالية، أن المجلس الأدبي سيشهد زخما كبيرا خلال الموسم الحالي، نظرا لوجود خبرات مع المواهب التي تقدم نفسها، مما يعطي حافزا للتجويد ويفتح بابا لمسارات صقل الموهبة، كما أنه يستقطب جمهورا جديدا من شأنه أن يساهم في نجاح النشاط الأساسي والبرنامج الثقافي للاتحاد.