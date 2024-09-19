الجمعة 20 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«كتاب الإمارات» فرع أبوظبي ينظم مجلسه الأدبي

جانب من المجلس الأدبي
19 سبتمبر 2024 21:00

سعد عبد الراضي (أبوظبي)
نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع أبوظبي مجلسه الأدبي، الذي يعقد أسبوعيا كل أربعاء، بحضور شيخة الجابري، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة عائشة الشامسي مسؤولة النشر والتوزيع، وعدد كبير من المواهب الشعرية والموسيقية والمهتمين.
قدم الشعراء، خلال الجلسة، قصائد نبطية وفصيحة مختلفة القوالب، بالإضافة إلى مواهب قدمت فقرات غنائية بمصاحبة عزف على آلة العود.
اتسم المجلس، في حلته الجديدة، بألفة وحميمية وعفوية بين الجمهور والمشاركين تحت مظلة الشعر والفن، حيث اتضح من الجلستين السابقة والحالية، أن المجلس الأدبي سيشهد زخما كبيرا خلال الموسم الحالي، نظرا لوجود خبرات مع المواهب التي تقدم نفسها، مما يعطي حافزا للتجويد ويفتح بابا لمسارات صقل الموهبة، كما أنه يستقطب جمهورا جديدا من شأنه أن يساهم في نجاح النشاط الأساسي والبرنامج الثقافي للاتحاد. 

أخبار ذات صلة
«كتاب الإمارات» يناقش المبادرات الجديدة
مواهب واعدة في«المجلس الأدبي» لـ«كتّاب الإمارات»
اتحاد كتاب وأدباء الإمارات
المجلس الأدبي
آخر الأخبار
بيولي يتعهد بـ «موسم جيد» مع النصر
الرياضة
بيولي يتعهد بـ «موسم جيد» مع النصر
اليوم 09:04
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
اليوم 08:59
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
الرياضة
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
اليوم 08:53
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اقتصاد
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اليوم 08:49
القبض على برشلونة في موناكو
الرياضة
القبض على برشلونة في موناكو
اليوم 08:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©