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"ناسا" و"سبيس إكس" تستعدان لإطلاق مهمة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية

"ناسا" و"سبيس إكس" تستعدان لإطلاق مهمة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية
20 سبتمبر 2024 08:32

تخطط وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" وشركة "سبيس إكس" لأن يكون يوم الخميس المقبل، 26 سبتمبر، موعداً لإطلاق مهمة جديدة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية.

ويستعد رائد الفضاء التابع لناسا نيك هاوج ورائد الفضاء الروسي ألكسندر جوربونوف للإنطلاق في مهمة الوكالة سبيس إكس كرو9- إلى محطة الفضاء الدولية، حسبما ذكرت ناسا يوم الخميس.

وتعد هذه الرحلة المهمة التاسعة لتناوب الأطقم بمشاركة سبايس إكس إلى المحطة في إطار برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا.

ومن المقرر أن تقلع الكبسولة الفضائية دراجون التابعة لسبيس إكس من كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأميركية.

وسيعود رائدا الفضاء التابعان لناسا باتش ويلمور وسوني ويليامز، اللذان جرى إرسالهما إلى الفضاء على متن مركبة ستارلاينر التابعة لشركة بوينج في يونيو، إلى الأرض مع هاوج وجوربونوف في فبراير.

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المصدر: وكالات
ناسا
سبيس إكس
محطة الفضاء الدولية
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