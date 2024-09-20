أبل تطلق النسخة التجريبية العامة من تحديث iOS 18.1

أعلنت شركة أبل عن إطلاق النسخة التجريبية العامة من تحديث iOS 18.1، والتي تتضمن مجموعة من الميزات الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والمعروفة باسم "Apple Intelligence".









يأتي هذا التحديث مع تحسينات كبيرة في تطبيقات مثل Safari، حيث أصبح بإمكان المستخدمين الحصول على ملخصات ذكية للمقالات في وضع القارئ، بالإضافة إلى ميزات متقدمة في تطبيق الصور لإزالة العناصر غير المرغوب فيها تلقائيًا. كما يتيح التحديث إمكانية تسجيل المكالمات الهاتفية مع تلخيصها نصيًا، مما يساعد على توثيق المحادثات بسهولة.





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من أبرز الميزات الأخرى، تم تحسين "سيري" ليصبح أكثر ذكاءً، حيث يمكنه إنشاء أفلام من الذكريات في تطبيق الصور وتقديم مساعدات ذكية في كتابة النصوص والتدقيق اللغوي. إلى جانب ذلك، يقدم التحديث إشعارات ذكية ملخصة للرسائل والبريد الإلكتروني، وإمكانية تنظيف الصور تلقائيًا من المحتويات غير المرغوب فيها.





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الجدير بالذكر أن ميزات الذكاء الاصطناعي في iOS 18.1 ستكون متاحة حصريًا على أجهزة أيفون 15 برو وماكس، إلى جانب سلسلة آيفون 16. يمكن للمستخدمين المهتمين تجربة هذه الميزات من خلال التسجيل في برنامج النسخ التجريبية من أبل.