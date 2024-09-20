الأرض بحلقات مثل زحل: اكتشاف مذهل يكشف أسرار ماضيها

كشفت دراسة جديدة أن الأرض قد تكون امتلكت نظام حلقات شبيه بحلقات كوكب زحل قبل حوالي 466 مليون سنة، وذلك بعد أن اصطدمت بكويكب مارٍّ وتسبب في تحطمه. يُعتقد أن هذه الحلقات المكونة من الحطام استمرت لعشرات الملايين من السنين، وربما أدت إلى تبريد عالمي وساهمت في واحدة من أبرد الفترات في تاريخ الأرض خلال الـ500 مليون سنة الماضية.





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استندت الدراسة إلى تحليل 21 موقعًا للحفر حول العالم، والتي يُعتقد أنها تشكلت جميعها نتيجة سقوط حطام من كويكب كبير بين 488 مليون و443 مليون سنة مضت، حيث شهدت الأرض زيادة كبيرة في تأثيرات الكويكبات.













قاد فريق البحث البروفيسور أندي تومكينز من جامعة موناش في أستراليا، واستخدموا نماذج حاسوبية لحركة الصفائح التكتونية للأرض في الماضي لتحديد مواقع الحفر عند تشكلها لأول مرة قبل أكثر من 400 مليون سنة. ووجد الفريق أن جميع الحفر تشكلت على قارات كانت تقع ضمن 30 درجة من خط الاستواء، مما يشير إلى أنها تشكلت نتيجة سقوط حطام كويكب واحد كبير بعد اقترابه من الأرض.

المصدر: Space.com