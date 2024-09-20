السبت 21 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الفجيرة تعلن عن تنظيم أول معرض لكتاب الطفل 13 أكتوبر المقبل

الفجيرة تعلن عن تنظيم أول معرض لكتاب الطفل 13 أكتوبر المقبل
20 سبتمبر 2024 16:32

الفجيرة (الاتحاد)
تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلنت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام عن انطلاق فعاليات النسخة الأولى من معرض الفجيرة لكتاب الطفل، خلال الفترة من 13 إلى 19 أكتوبر في قاعة «البيت متوحد» بالإمارة. وستنطلق فعاليات النسخة الأولى من معرض الكتاب تحت شعار «اصنع بخيالك المستقبل»، بتنظيم مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومشاركة مؤسسات تعليمية وفنية وثقافية مختلفة من داخل الدولة خارجها.
وقال ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام:«يعد معرض الفجيرة لكتاب الطفل الذي يحمل شعار «اصنع بخيالك المستقبل»، الأول من نوعه في الإمارة، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم واهتمام سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لتطوير قطاع الثقافة والمعرفة خاصةً لدى الأطفال، واكتشاف مساهمة التطورات التكنولوجية وتأثيرها على متطلبات المشهد الأدبي والثقافي».
وأضاف اليماحي:«أدى التقدم التكنولوجي السريع إلى تطور فنون السرد القصصي والأدب، وذلك من خلال تأثرها بالصيغ التفاعلية المدعومة بالتكنولوجيا. ويهدف الحدث الذي سيستمر أسبوعاً، ويضم 40 ناشراً من خمس دول، إلى إلهام وتحفيز الأجيال القادمة، وتمكين فئة الأطفال من توسيع آفاق معرفتهم بالأدب العالمي، وتعزيز حب القراءة والاطلاع، وتحفيز خيالهم الإبداعي وصقل مهاراتهم في مجال السرد القصصي والكتابة والأدب».
وتشهد النسخة الأولى من معرض الفجيرة لكتاب الطفل مشاركة ناشرين من عدة دول، بما فيها الإمارات والسعودية والكويت ومصر والأردن، وذلك عبر أربعة محاور هي الخيال والإبداع والمغامرة والمستقبل. وستتوافق الفعاليات الأدبية المُنظّمة ضمن الحدث مع المفاهيم الخاصة بكل محور، حيث ستشمل 43 فعالية أدبية و34 ورشة عمل وأكثر من 10 جلسات تتضمن محادثات مع مؤلفين. 

أخبار ذات صلة
محمد الشرقي: تعداد السكان يؤدي دوراً حيوياً في تحسين جودة الحياة
مهرجان البدر ينظم «القيم النبوية في المحتوى الرقمي»
الطفل
الفجيرة
آخر الأخبار
الشرطة الأوكرانية تتفقد آثار قصف ومعارك
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى في هجوم على مدينة أوكرانية
اليوم 16:51
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب تايوان
اليوم 16:36
أميركا تجيز لقاحاً مضاداً للإنفلونزا يمكن للفرد أخذه بنفسه
الترفيه
أميركا تجيز لقاحاً مضاداً للإنفلونزا يمكن للفرد أخذه بنفسه
اليوم 16:36
"إقامة دبي" تُواصل حملة "من أجلكم نحن هُنا"
علوم الدار
"إقامة دبي" تُواصل حملة "من أجلكم نحن هُنا"
اليوم 16:00
سلطان القاسمي يشهد انطلاق «مؤتمر الشارقة للدراسات العربية في أوروبا»
علوم الدار
سلطان القاسمي يشهد انطلاق «مؤتمر الشارقة للدراسات العربية في أوروبا»
اليوم 15:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©