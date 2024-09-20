الفجيرة تعلن عن تنظيم أول معرض لكتاب الطفل 13 أكتوبر المقبل

الفجيرة (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلنت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام عن انطلاق فعاليات النسخة الأولى من معرض الفجيرة لكتاب الطفل، خلال الفترة من 13 إلى 19 أكتوبر في قاعة «البيت متوحد» بالإمارة. وستنطلق فعاليات النسخة الأولى من معرض الكتاب تحت شعار «اصنع بخيالك المستقبل»، بتنظيم مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومشاركة مؤسسات تعليمية وفنية وثقافية مختلفة من داخل الدولة خارجها.

وقال ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام:«يعد معرض الفجيرة لكتاب الطفل الذي يحمل شعار «اصنع بخيالك المستقبل»، الأول من نوعه في الإمارة، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم واهتمام سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لتطوير قطاع الثقافة والمعرفة خاصةً لدى الأطفال، واكتشاف مساهمة التطورات التكنولوجية وتأثيرها على متطلبات المشهد الأدبي والثقافي».

وأضاف اليماحي:«أدى التقدم التكنولوجي السريع إلى تطور فنون السرد القصصي والأدب، وذلك من خلال تأثرها بالصيغ التفاعلية المدعومة بالتكنولوجيا. ويهدف الحدث الذي سيستمر أسبوعاً، ويضم 40 ناشراً من خمس دول، إلى إلهام وتحفيز الأجيال القادمة، وتمكين فئة الأطفال من توسيع آفاق معرفتهم بالأدب العالمي، وتعزيز حب القراءة والاطلاع، وتحفيز خيالهم الإبداعي وصقل مهاراتهم في مجال السرد القصصي والكتابة والأدب».

وتشهد النسخة الأولى من معرض الفجيرة لكتاب الطفل مشاركة ناشرين من عدة دول، بما فيها الإمارات والسعودية والكويت ومصر والأردن، وذلك عبر أربعة محاور هي الخيال والإبداع والمغامرة والمستقبل. وستتوافق الفعاليات الأدبية المُنظّمة ضمن الحدث مع المفاهيم الخاصة بكل محور، حيث ستشمل 43 فعالية أدبية و34 ورشة عمل وأكثر من 10 جلسات تتضمن محادثات مع مؤلفين.