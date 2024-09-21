كل شيء يترك أثراً، وكل ما يترك أثراً هو بالضرورة جزء من الذاكرة الذهنية والبصرية للإنسان، وعبر تعددها تظل الذاكرة مصدراً ملهماً، ليس في عملية الاسترجاع فحسب، بل في تكثيف الدلالات القادمة من معنى وتجذر الأشياء المخزنة، إنها عملية عقلية وحسية في الآن نفسه، وطالما ظل الإنسان مشدوداً إلى ذكرياته، إلى أماكنه، وبيئته بكل ما تضمه، ويدل عليها وعليه في آن واحد، ومثالاً: إن طفولتنا، سواء كانت بعيدة أو قريبة، مرتبطة بعديد الصور التي تضم في كثرتها وتنوعها بشراً وأشجاراً ونباتات وحقولاً وبنايات، وهي بذلك تشير إلى خصوصية مكان ما، إذ تحضر النباتات حضوراً أخضر مبهجاً من أرضية الذاكرة الخصبة، في القصص الشعبية، في الأمثال والحكم، في التداوي، في الزينة والبهجات، كما تعكس علاقتها بالطبيعة الكثير من الدلالات الثقافية والرمزية، وهو ما يتجلى في المعرض الفني الجماعي «محلي: النباتات الأصلية في الإمارات العربية المتحدة» بالمجمع الثقافي، الذي يستعرض، لوحة وصورة وفيديو، للنباتات المحلية في الدولة، إنه معرض استكشافي «للحياة التي تزدهر تحت أشعة شمس الصحراء والعالم الأخضر الاستثنائي لدولة الإمارات». إنه أثر الشجر العميق الذي ينمو في ذاكرتنا يوماً بعد يوم، وتحت ظلاله تعلو المحبة، ويترسخ الانتماء.

تصوير: كلوديا ستيوبر