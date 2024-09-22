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التعليم والمعرفة

«صوت المرأة».. في ملتقى ومعرض إبداعي

د. محمد علي
22 سبتمبر 2024 20:31

هزاع أبوالريش (أبوظبي)
تنظم مجموعة «تنفس الإبداع»، ملتقى «صوت المرأة»، خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري في «آرت أوف ليفينج مول»، بمدينة دبي في البرشاء، متضمناً جلسات حوارية مع مجموعة من النساء الرائدات في المجتمع الإماراتي، بالإضافة إلى معرض فني تشكيلي يضم مجموعة من الفنانات من مختلف الجنسيات، ليعكس حضور المرأة الثقافي والفكري في مجال الإبداع.
قال د. محمد علي، مؤسس مجموعة «تنفس الإبداع»: جاءت رؤية الملتقى إيماناً بأهمية تمكين المرأة ودعمها في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على دور المرأة كمبدعة وقائدة، بالإضافة إلى ذلك، يتجلى دور وأهمية الملتقى في جمع النساء من مختلف المجالات في مجتمع الإمارات على صُعُد عدة، ومنها: تمكين المرأة وتقدير إنجازاتها، حيث يسعى الملتقى إلى إبراز دور المرأة الإماراتية، مع تعزيز وتقدير المجتمع لإسهاماتها المتنوعة، كما يتيح الملتقى الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين النساء، مما يسهم في تعزيز الإبداع والتعاون بين المشاركات، فضلاً عن دعم المشاريع الصغيرة التي تديرها النساء، وخلق فرص جديدة للنمو والابتكار، ما يساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد المحلي، أيضاً يوفر الملتقى مساحة لتعزيز الشراكات بين النساء والمؤسسات الحكومية والخاصة، ما يعزز من توفير الدعم والموارد لتحقيق الأهداف المشتركة، من خلال فتح قنوات جديدة للتفاعل بين النساء من مختلف المجالات، لتحقيق رؤية مشتركة للمجتمع الإماراتي على طريق الابتكار.

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