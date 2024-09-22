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«تجلّيات المديح النبوي».. في «دارة الشعر العربي» بالفجيرة

«تجلّيات المديح النبوي».. في «دارة الشعر العربي» بالفجيرة
22 سبتمبر 2024 21:59

الفجيرة (وام)
نظمت «دارة الشعر العربي» في الفجيرة، أمسية شعرية أدبية، بعنوان «تجلّيات المديح النبوي في الشعر العربي»، شارك فيها الشاعر الدكتور عارف الشيخ من دولة الإمارات، والشاعر عبدالله العنزي من المملكة العربية السعودية.

تناولت الأمسية حديثاً عن تاريخ ظهور المديح النبوي في الشعر العربي، وأبرز من كتب فيه من الشعراء عبر العصور، حيث تحدّث الشاعران عن التأثيرات والظواهر الاجتماعية التي تأثّرت بها أشكال المديح النبوي لدى الشعراء العرب، منذ ظهوره حتى اليوم.
وقرأ الشاعران، في ختام الجلسة، عدداً من قصائدهما في موضوع مديح النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما تضمّنت الأمسية فقرة إنشادية للمديح النبوي، بمشاركة المُنشد فتحي محمد من جمهورية مصر العربية.

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تأتي الجلسة تزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف، بهدف استذكار القيم النبوية التي خلّدها الشعراء في قصائدهم تعبيراً عن محبة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، واحتفاءً بالمعاني والمواقف الجليلة للسيرة النبوية الشريفة.
حضر الأمسية جمهور غفير من داخل الفجيرة وخارجها.

المديح النبوي
دارة الشعر العربي
الفجيرة
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