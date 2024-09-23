"أبوظبي للغة العربية" يشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، الذي تنظّمه هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية في الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى 5 أكتوبر المقبل، ويقدّم لجمهور الأدب والثقافة 600 عنوان متنوّع من إصداراته.

ويسعى المركز من خلال مشاركته في الحدث، الذي تستضيفه جامعة الملك سعود في الرياض، إلى استقطاب الجامعات السعودية، والمكتبات، والوكلاء، ودور النشر الخاصة، لشراء وتوزيع الكتب الصادرة عنه، إلى جانب الاطلاع على الفعّاليات المصاحبة للمعرض، واستلهام أفكار جديدة وتجارب حيوية للاستفادة منها على صعيد معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وتنسجم مشاركة المركز، مع التزامه بالحضور والتفاعل مع الفعاليات الثقافية، التي تقام على الصعيدين الإقليمي والدولي لنشر مشاريعه وإصداراته والتعريف بها، ما يعكس أهدافه الإستراتيجية، وسعيه الدائم لتعزيز حضور اللغة العربية، وتكريس ثقافة القراءة لدى جميع أفراد المجتمع.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، إن المركز يحرص على الحضور والمشاركة في مختلف الفعّاليات الثقافية الإقليمية والدولية، والتفاعل مع أنشطتها وفعالياتها المهمة، وصنّاع النشر، انطلاقا من دوره الريادي في دعم الحراك الثقافي العربي، وترسيخا للدور المحوري الذي تقوم به إمارة أبوظبي، في تدعيم جسور التلاقي الثقافي والحضاري بين جميع الثقافات، باعتبارها منارة علم ومعرفة.

وأضاف أن معرض الرياض الدولي للكتاب من الملتقيات الثقافية المهمّة في المنطقة، وقد نجح خلال أربعة عقود في أن يستقطب أبرز دور النشر العربية والعالمية المهمة في المنطقة، ويقدّم لروّاده مجموعة واسعة من الفعّاليات والإصدارات التي تسهم في التعريف بأصالة الثقافة العربية وتفرّد لغتها.

ويجتذب المعرض سنويا، المهتمّين بالأدب والنشر والترجمة من شركات ومؤسّسات وأفراد، ويقوم بدور فاعل في تعزيز شغف القراءة، وزيادة الوعي المعرفي والثقافي والأدبي والفنّي لدى جميع أفراد المجتمع، من خلال برنامجه المتكامل الذي يضمّ جلسات حوارية، وأمسيات شعرية، ومسرحيات، وحفلات موسيقية، وورش عمل تغطّي مختلف المجالات.