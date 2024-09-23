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التعليم والمعرفة

"ملتقى الشارقة الدولي للراوي.. تجارب تراثية مبتكرة تعيد إحياء الزمن الجميل

جانب من فعاليات ملتقى الشارقة الدولي للراوي
23 سبتمبر 2024 15:30

ينظمُ مُلتَقَى الشارقة الدولي للراويّ 2024 مجموعةً من الفَعالياتِ المُبتَكَرةِ التي تحتفي بالتُراثِ الثَقافيِّ من الزمنِ الجَميل.
تميَّزَت الفعاليات بالأنشطةِ التَفاعُليةِ لجَميعِ أفرادِ العَائِلة.. يتعرفون من خلالِهَا على القيمِ التُراثيةِ وفُنونِ شُعوبِ حَضاراتِ العالمِ.

وعرضت فعاليات من تراثيات الزمن الجميل بطرق مبتكرة في ملتقى الشارقة الدولي للراوي، تألقت وتنوعت بأنشطتها التفاعلية، منها "مغامرات سعيد" وهي قصة للشخصية شعبية "سعيد" الذي يأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن من خلال مرافق البيت الإماراتي القديم المصمم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يتعرفون من خلالها على المفاهيم والقيم التراثية التربوية بأسلوب جذاب ومشوق.

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واللافت للنظر في ملتقى الشارقة الدولي للراوي، احتفاء جنباته بأنواع مختلفة من فن رد الحكايات الشعبية بلغات مختلفة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشارقة
ملتقى الشارقة الدولي للراوي
التراث الإماراتي
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