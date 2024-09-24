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التعليم والمعرفة

مايكروسوفت تطلق نظام التحقق عبر الفيديو لمنع هجمات التصيد الاحتيالي

مايكروسوفت تطلق نظام التحقق عبر الفيديو لمنع هجمات التصيد الاحتيالي
24 سبتمبر 2024 15:07

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق نظام تحقق جديد يعتمد على الفيديو بهدف منع هجمات التصيد الاحتيالي. ووفقاً للتقارير فإن هذا النظام الجديد سيمكن المستخدمين من التحقق من هويتهم عبر الفيديو، مما يقلل من الاعتماد على كلمات المرور التي غالباً ما تكون هدفاً لهجمات التصيد الاحتيالي. 

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تأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرة مايكروسوفت لـ"تأمين المستقبل" (Secure Future Initiative)، والتي تهدف إلى تعزيز الأمان السيبراني وحماية بيانات المستخدمين. وأوضحت الشركة أن هذا النظام الجديد سيتم تطبيقه على أكثر من 95% من عملائها، مما يعزز من أمان الشبكات ويمنع المهاجمين من سرقة بيانات الاعتماد والوصول إلى الأنظمة. 

 

 

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كما أعلنت مايكروسوفت عن تحديثات إضافية تشمل تدوير مفاتيح توقيع الرموز تلقائياً دون تدخل بشري لمنع سوء الاستخدام، وتمكين ميزات جديدة في Microsoft Purview لمنع استخراج المعلومات الحساسة مثل كلمات المرور أو الرموز التي يمكن إعادة استخدامها في هجمات مستقبلية. 

المصدر: وكالات
الهجمات الإلكترونية
مايكروسوفت
الاحتيال الإلكتروني
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