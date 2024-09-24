ماسك: "سبيس إكس" تعتزم إطلاق 5 مركبات غير مأهولة للمريخ خلال عامين

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، أن الشركة تخطط لإرسال خمس مركبات فضائية غير مأهولة إلى المريخ خلال العامين المقبلين. وفقاً لتصريحاته على منصة X (المعروفة سابقاً باسم تويتر)، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعدادات لإطلاق أولى المركبات المأهولة إلى المريخ في المستقبل القريب.





أقرأ أيضاً.. سبيس إكس تواصل التحضيرات.. اختبار محركات "ستارشيب" للمرة السادسة





تتزامن هذه الخطط مع نافذة الإطلاق التالية بين الأرض والمريخ، والتي تحدث كل 26 شهراً عندما تكون الكواكب في مواقع مثالية لتقليل استهلاك الوقود ومدة الرحلة. إذا نجحت هذه المهمات غير المأهولة، فإن SpaceX تخطط لإطلاق مهمات مأهولة في نافذة الإطلاق التالية في عام 2028.





أقرأ أيضاً.. لأول مرة.. طاقم بعثة خاصة يتجوّل في الفضاء





تأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية ماسك لبناء مدينة مستدامة على سطح المريخ خلال العقدين المقبلين. ومع ذلك، تواجه SpaceX تحديات تنظيمية وتقنية قد تؤثر على الجدول الزمني لهذه الخطط الطموحة.





أقرأ أيضاً.. "سبيس إكس" تستعد لأول جولة تجارية خارج مركبة في الفضاء