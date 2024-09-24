اختتام المؤتمر الـ37 للهيئة الدولية للمسرح.. والأفخم رئيساً فخرياً

أنتورب (وام) اختتمت الهيئة الدولية للمسرح أعمال مؤتمرها الـ37 الذي تم تنظيمه بين مدينتي أنتورب البلجيكية ودان بوش الهولندية، حيث ترأس أعمال المؤتمر المهندس محمد سيف الأفخم في اختتام فترة رئاسته للهيئة التي انتهت اليوم، بعد فترة امتدت إلى أكثر من 10 سنوات.

وأشار المهندس الأفخم، في كلمته الختامية في المؤتمر، إلى الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لمختلف المنظمات والجهات الثقافية، وخاصة المشاريع التي تدعم قطاع المسرح على المستويين المحلي والدولي، وتبرز أهميته في ترسيخ القيم والهوية وفي بناء المجتمعات ثقافياً، وسياسياً، وتعليمياً. وأعرب عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لدعمه الكبير للهيئة الدولية للمسرح باستضافة الفجيرة للعديد من الفعاليات الثقافية الدولية واجتماعات المكتب التنفيذي واللجان المختصة، وشكل مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما مثالاً حياً ونقطة تلاقٍ لمختلف الثقافات، وترجمةً حقيقية لمبادئ ومنهج الهيئة الدولية للمسرح، مشيراً إلى إيمان سموه الراسخ بأهمية المسرح في بناء وعي المجتمع. كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الذي تابع وأمر بتنظيم المؤتمر السابق في إمارة الفجيرة كأول بلد عربي ينظم هذا الحدث الثقافي المهم، ما يؤكد اهتمام سموه بدعم الثقافة والفن، ورعاية المبادرات التي تسهم في تعزيز مكانة المسرح والاحتفاء به على مستوى المنطقة العربية والعالم. وتم اختيار المهندس محمد سيف الأفخم، بإجماع أعضاء المؤتمر، رئيساً فخرياً دائماً للهيئة الدولية للمسرح، تقديراً للجهود التي قدمها ومازال للمسرح العالمي وللفنون بصورة عامة.