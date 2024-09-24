«تريندز» يثري معرض الرياض الدولي للكتاب بـ270 إصداراً

أبوظبي (الاتحاد)

يثري مركز تريندز للبحوث والاستشارات معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 بأكثر من 270 إصداراً علمياً ومعرفياً في مختلف المجالات البحثية والفكرية، وتعد مشاركة المركز الرابعة على التوالي في المعرض، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى الخامس من أكتوبر المقبل، في حرم جامعة الملك سعود بالرياض.

وتشهد النسخة الجديدة من المعرض مشاركة ما يزيد على 2000 دار نشر ومؤسسة فكرية وثقافية، من أكثر من 30 دولة، تتوزع على 800 جناح، كما يستضيف المعرض كوكبة من المفكرين والباحثين والخبراء والأدباء من دول عدة، مما يرسخ مكانته باعتباره أحد أهم المحافل الثقافية والفكرية الدولية في الوطن العربي.

دعم الثقافة والمعرفة

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن مشاركة المركز في معرض الرياض الدولي للكتاب للعام الرابع على التوالي، تؤكد أهمية الحدث في تعزيز الثقافة ودعم المعرفة على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفاً أن المركز يحرص على المشاركة الدورية في مثل هذه الملتقيات الثقافية، لدورها البناء والهادف في تغليب لغة الحوار والتقريب بين وجهات النظر، باعتبارها منصات فاعلة تجمع بين مختلف الثقافات والشعوب تحت سقف واحد.

وأشار العلي إلى أن المركز يهدف من خلال مشاركته في «الرياض للكتاب» إلى تعزيز دوره البحثي، باعتباره جسراً معرفياً يربط بين الشعوب، ومنارة للبحث الهادف والمعرفة المستدامة، مبيناً أن المركز يسعى أيضاً إلى تعزيز الثقافة البحثية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية البحث العلمي والدراسات المتخصصة، من خلال مشاركاته الدورية في أهم معارض الكتب العالمية.

خدمات استشارية وتدريبية

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» أن معرض الرياض الدولي للكتاب يساهم في تعزيز قنوات التواصل المباشر بين المركز والجمهور، بمختلف فئاتهم وشرائحهم، مما يسمح لزوار الجناح بالتعرف عن قرب على طبيعة عمل المركز البحثية والعلمية، وخدماته الاستشارية والتدريبية النوعية، معتبراً المشاركة خطوة مهمة نحو تعزيز دور الأكاديميين والباحثين والمفكرين في دفع جهود التنمية المستدامة.

تعزيز الحوار الثقافي

من جانبها، أكدت روضة المرزوقي، مديرة إدارة التسويق والمعارض في «تريندز»، أن مشاركة المركز للمرة الرابعة في معرض الرياض الدولي للكتاب تمثل فرصة مهمة لمواصلة تعزيز الحوار الثقافي ونشر المعرفة، مما يساهم في دعم المجتمعات برؤى وأطروحات علمية وفكرية هادفة.

وذكرت المرزوقي أن مشاركة «تريندز» في هذا المحفل الثقافي السنوي تتمثل في جناح معرفي فريد ومتنوع يحمل رقم «C-78»، وسيضم ما يزيد على 270 إصداراً علمياً وبحثياً في مختلف المجالات العلمية والمعرفية، مضيفة أن هذه الإصدارات تتنوع بين الكتب الأصيلة والمترجمة، والبحوث الاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية والبيئية، وغيرها.