«الحرية المستحيلة».. رؤية نقدية وتفكيك المفهوم

فاطمة عطفة (أبوظبي)

الحرية، ذلك المصطلح الذي طالما أثار جدلاً عميقاً عبر العصور، لا تزال اليوم محط أنظار الفلاسفة والمفكرين.

في هذا السياق، يأتي كتاب «الحرية المستحيلة.. بين استشراف الأفق الإنساني وحبس تطرفه» للمؤلف أ. د. محمد بشاري، عن المركز الثقافي للكتاب، ليطرح رؤية نقدية فلسفية عميقة حول الحرية.

يسعى الكتاب إلى تفكيك هذا المفهوم المعقد الذي طالما كان مصدر إلهام، ولكنه أيضاً أصبح أرضية للنزاعات الفكرية والأيديولوجية.

يتناول الكتاب الحرية من منظور شامل يجمع بين الفلسفة، الدين، والأخلاق.

في الفصل الأول: ماهية الحرية، يقدم الكتاب تحليلاً شاملاً لمفهوم الحرية، بدءاً من التعريفات الكلاسيكية التي تصف الحرية كحق طبيعي لا يجوز التعدي عليه. غير أن الكاتب يتساءل هنا عن مدى واقعية هذا الطرح في مجتمع يعتمد على التعاون والتعايش بين أفراده.

كما يُقدّم الفصل دراسة عميقة لدورة حياة الحرية، متتبعاً تطوراتها الفلسفية عبر التاريخ.

وفي الفصل الثاني: الحرية والأخلاق، يتناول الكتاب العلاقة المعقدة بين الحرية والأخلاق، متسائلاً عن مدى توافقهما.

ويعرض الكاتب رؤية مفادها أن الحرية لا يمكن أن تكون منفصلة عن القيم الأخلاقية. بل يؤكد على أن الحرية ليست مجرد حق فردي بل مسؤولية جماعية.

أما الفصل الثالث: الحرية والدين، فيتناول العلاقة بين الحرية والدين، حيث يعرض الكاتب كيف يمكن للدين أن يشكل ضابطاً للحرية، وليس عائقاً لها.

ويناقش الكتاب فكرة أن الأديان السماوية تدعو إلى الحرية، لكنها تدعو أيضاً إلى الحرية الموجهة نحو الخير العام. هنا تصبح الحرية ليست فقط تحرراً من القيود، بل أيضاً التزاماً بمسؤوليات أخلاقية ودينية تهدف إلى الحفاظ على توازن المجتمع.

وفي الفصل الرابع: الحريات المعاصرة، يعالج الكتاب بعض القضايا المعاصرة المتعلقة بالحريات الفردية.