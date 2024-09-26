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التعليم والمعرفة

«منصة للتوزيع» تكثف حراكها لتسويق الكتاب الإماراتي والعربي

«منصة للتوزيع» تكثف حراكها لتسويق الكتاب الإماراتي والعربي
26 سبتمبر 2024 18:52

الشارقة (الاتحاد)

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تواصل شركة منصة للتوزيع نهجها الاستراتيجي الهادف إلى إيجاد منافذ متنوعة لدعم الكُتّاب والناشرين الإماراتيين، وتعزيز حضور الكتاب العربي على الساحة الثقافية العالمية، وذلك عبر استثمار فرص المشاركة في معارض الكتاب المرموقة، إقليمياً ودولياً بوصفها منصات مهمّة لترويج أحدث إصدارات دور النشر الإماراتية في مجتمع النشر العالمي، حيث تشارك، خلال شهر سبتمبر الجاري، في معرض الرياض الدولي للكتاب ومعرض إندونيسيا الدولي للكتاب.
وحرصت «منصة للتوزيع» على المشاركة في معرض إندونيسيا الدولي للكتاب باعتباره نافذةً مهمة لإيصال الكتاب الإماراتي والعربي إلى منطقة جنوب شرق آسيا، وترويجه أمام الزوار والناشرين المشاركين من مختلف دول العالم.
وعبر جناحها في هذا المعرض الذي يُقام في مركز جاكرتا للمؤتمرات، في الفترة ما بين 25 و29 سبتمبر 2024، تتيح «منصة» لزوار المعرض فرصة الاطلاع على المنتج الثقافي الإماراتي من خلال 1,410 كتب تضم 470 عنواناً من إصدارات 60 دار نشر محليّة تغطي مختلف حقول الأدب والمعرفة.
أما في العاصمة السعودية، وعبر جناحها في معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يجمع أكثر من 1800 دار نشر من 32 دولة حول العالم، فتحتفي شركة «منصة للتوزيع» بـ 973 عنواناً مختاراً من أبرز الإصدارات التي تقدمها 82 دار نشر إماراتية، لتضع 4870 كتاباً في متناول جمهور المعرض الذي يستقبل سنوياً نحو مليون زائر من شتى أنحاء المملكة ومن خارجها.
وتسعى «منصة» من خلال مشاركتها في هذين المعرضين إلى تسهيل آليات تسويق إصدارات الناشر الإماراتي، وتعزيز مبيعاته وزيادة حصته في أهم أسواق الكتاب على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية الهادفة، لأن تكون المصدر الأول للكتاب الإماراتي والعربي. 

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