الجمعة 27 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

انطلاق ملتقى جائزة الشارقة للأدب المكتبي 30 الجاري

شعار جائزة الشارقة للأدب المكتبي
26 سبتمبر 2024 19:16

الشارقة (الاتحاد)
تحت رعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تنطلق فعاليات «ملتقى جائزة الشارقة للأدب المكتبي» يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر في الردهة الرئيسية لهيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «المكتبات لتمكين الصناعات الثقافية والإبداعية»، ويشهد الملتقى تكريم الفائزين بجوائز الدورة الـ 24 من الجائزة.
يستضيف الملتقى، الذي تنظمه إدارة مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، عدداً من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في تنظيم وإدارة المحتوى المعرفي في كبرى المكتبات والمؤسسات التعليمية والثقافية، كما يشهد الملتقى الإعلان عن موضوع الدورة القادمة للجائزة.
ينظم الملتقى في يومه الأول عدداً من الجلسات التي تسعى إلى إبراز الدور المتنامي للمكتبات العامة كعناصر محورية في بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواكبة التطورات المعاصرة، منها جلسة رئيسية بعنوان «مؤسسات المعلومات من الدور التقليدي إلى تشكيل الوعي وتعزيز الهوية» إضافة إلى جلسة «المكتبات العامة ملتقى الثقافات والتنوع»، وجلسة «المكتبات العامة وريادة الأعمال».
مخزون الإنسانية 
في تعليقها على الملتقى، قالت إيمان بوشليبي، مديرة مكتبات الشارقة العامة: «يشكل ملتقى جائزة الشارقة للأدب المكتبي هذا العام منصة مثالية لمناقشة العلاقة الوثيقة بين المكتبات والصناعات الإبداعية، من السينما والتلفزيون والمسرح والفنون البصرية والموسيقى، والتي لا يمكن أن تزدهر إلا في بيئة غنية بالمعرفة والإبداع. والكتب، بوصفها مخزوناً ضخماً للإنسانية، وأرقى أشكال التعبير عن الفكر والمعارف، تشكل حجر الأساس الذي تنطلق منه هذه الصناعات، التي لا تقتصر على كونها مصدراً للترفيه، بل تتعدى ذلك لتكون محركاً للتغيير الاجتماعي والثقافي».
وأضافت: «أثبتت العديد من الأعمال الفنية، التي شكلت وعي أجيال وأحدثت تحولات عميقة في المجتمعات، أن الكتب كانت مرجعها الأصيل، والمنتج الإبداعي والمعرفي الأساسي لها. من هنا، فإن المكتبات تلعب دوراً حيوياً في تغذية هذه الصناعات، وبقدر ما تعتمد هذه الصناعات على عقول المفكرين والأدباء والعلماء، بقدر ما تعكس مستوى الوعي والمعرفة لدى المجتمعات».
المكتبات والتحديات 
ينظم الملتقى في اليوم الثاني جلسة «المكتبات وتحديات العمل الثقافي والمعرفي»، إلى جانب جلستي «المكتبات العامة كمراكز حياتية»، و«المكتبات العامة: تمكين وتكامل الأدوار المعرفية لبناء جيل قارئ»، والتي تمنح الحضور فرصة التعرف على أفضل الممارسات التي تعزز الروابط بين المكتبات العامة والجمهور.
تتضمن الدورة الـ 24 من «ملتقى الشارقة للأدب المكتبي» برنامجاً غنياً ومتنوعاً، يشتمل على جلسات خاصة لعروض الفائزين بالجائزة، مما يتيح فرصة للاطلاع على أبرز الإسهامات في مجال الأدب المكتبي. ويختتم الملتقى فعالياته بتقرير شامل يتضمن توصيات للنهوض بقطاع المكتبات وتعزيز دوره الثقافي والمجتمعي.
وتنظم مكتبات الشارقة في اليوم التالي لاختتام المنتدى، بالتعاون مع جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، برنامجاً تدريبياً يستهدف تعزيز قدرات العاملين في قطاع المكتبات، وذلك في جامعتي الشارقة وخورفكان.
تمثل جائزة الشارقة للأدب المكتبي واحدة من أهم الجوائز المتخصصة في مجال المكتبات والوثائق والمعلومات على مستوى الوطن العربي، حيث تتبنى رؤية تؤمن بأن المعرفة هي الطريق الأمثل لتحقيق خطط التنمية المستدامة ورفاهية الأفراد والمجتمعات. 

أخبار ذات صلة
«جائزة الشارقة لحقوق النشر» تفتح باب المشاركة في دورتها الثالثة
«مكتبات الشارقة» تنظم النسخة السادسة من «معرض التخصصات»
ملتقى جائزة الشارقة للأدب المكتبي
هيئة الشارقة للكتاب
بدور بنت سلطان القاسمي
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
دمار في منطقة استهدفتها غارات إسرائيلية في بلدة جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل ترفض مقترح «هدنة» وتتوعد بمواصلة هجماتها في لبنان
27 سبتمبر 2024
ناقلة النفط «سونيون» بعد استهدافها من «الحوثيين» (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: الطريق إلى السلام يبدأ بدعم الدول الوطنية
27 سبتمبر 2024
جنود أوكرانيون في منطقة خاركيف بالقرب من خط المواجهة (رويترز)
الأخبار العالمية
بايدن: مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ8 مليارات دولار
27 سبتمبر 2024
طفل يمشي بين أنقاض في مبنى محترق بمخيم جنين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تستولي على 8 دونمات في أريحا
27 سبتمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©